Apple se vuelca con el flamenco: celebra su Día Internacional con Mercedes Luján y un homenaje completo al género

Apple acaba de lanzar sus nuevos HomePod mini, pero en música la compañía destaca por ir mucho más allá de dispositivos y uno de los mejores ejemplos son las iniciativas que realiza de la mano de Apple Music.

El último ejemplo del servicio de música de la compañía de Cupertino es la celebración del Día Internacional del Flamenco —que se celebra este lunes 16 de noviembre— con el que vuelve a rendir homenaje a uno de los géneros musicales más representativos de la cultura española.

Lo hace a través de contenidos exclusivos, propuestas editoriales y una cuidada selección musical, reforzando el compromiso que la plataforma mantiene con este género durante todo el año. "Esta celebración pone en valor la riqueza, la diversidad y la capacidad de evolución del flamenco", explica la empresa en un comunicado.

Este año, la celebración tiene como protagonista a Mercedes Luján, guitarrista y actual artista Up Next de Apple Music, que busca poner en escena la enorme personalidad de la nueva escena flamenca.

Para hacerlo, la artista protagoniza el video exclusivo Celebrando a Camarón junto al cantaor José del Calli, grabado en el emblemático tablao madrileño Torres Bermejas y rodado íntegramente con el iPhone 18 Pro Max.

"Para mí es un sueño y una fantasía ser elegida por Apple Music para celebrar esta fecha. Hace años, cuando tuve un iPod por primera vez en mis manos, ¿quién me iba a decir que un día sería parte de Apple Music? Es una prueba evidente de que los sueños se cumplen y de que, con trabajo, ilusión y esfuerzo, puedes llegar hasta aquí", explicaba la artista.

La celebración en Apple Music va mucho más allá. Se completa con una selección especial de nuevas playlists comisariadas por destacados nombres de la escena musical nacional e internacional.

Estas propuestas reflejan la influencia y versatilidad del flamenco desde perspectivas muy diversas y se suman a las playlists exclusivas de artistas que, año tras año, participan en este homenaje:

Quizá la playlist más internacional y reputada es la de Gustavo Dudamel. El prestigioso director de orquesta venezolano ofrece una perspectiva que conecta la tradición musical española con la riqueza de la música clásica y sinfónica.

"Lo que me apasiona del flamenco es su combinación de ritmo, expresión y espontaneidad. Una tradición llena de identidad y en constante evolución, que reúne a grandes figuras como Paco de Lucía y Camarón, y a nuevas generaciones que siguen explorando nuevos horizontes sin perder su esencia", refiere a través de nota de prensa.

Por su parte, una de las más sorprendentes es la de los Hermanos Gutiérrez. El dúo de guitarristas explora los paisajes sonoros instrumentales y las conexiones entre la tradición de la guitarra y las músicas de raíz latinoamericana.

"Lo que más me fascina del flamenco es cómo la guitarra se convierte en una voz poderosa y rítmica. Su interpretación exige una destreza, disciplina y dedicación extraordinarias. Escucharlo me inspira profundamente, pues cada nota transmite devoción, pasión y amor por la música", refiere Alejandro Gutiérrez.

Antonio Carmona, el artista y exvocalista de Ketama es una figura clave en la renovación del flamenco y su fusión con otros estilos. También comparte sonidos e influencias que han marcado su trayectoria. "Es un viaje por mis raíces, mi infancia y mi familia, a través de canciones que revolucionaron el flamenco, homenajes a grandes maestros y artistas irrepetibles que marcaron mi historia y la de la música española", explica.

Una de las voces más reconocibles del flamenco pop en los últimos tiempos es La Húngara. La artista explica que "El flamenco es mi forma de vida. Son mis raíces y mi manera de sentir la música".

Por último, el pianista dominicano, referente internacional del jazz latino, Michel Camilo, aporta su particular mirada sobre los ritmos, la improvisación y la riqueza musical del mundo hispano.

"Me apasiona del flamenco su riqueza rítmica y expresiva, así como su capacidad de evolucionar sin perder su esencia. Una tradición viva que une el legado de grandes figuras como Paco de Lucía y Camarón con la creatividad de nuevas generaciones", sentencia.

Con esta celebración, Apple Music reivindica el flamenco como un lenguaje musical vivo, en constante transformación y con una proyección internacional cada vez mayor: un género que conserva intacta su esencia mientras continúa inspirando a nuevas generaciones de artistas y conectando culturas a través de la música.