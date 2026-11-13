Los principales servicios del gigante de Redmond provocan un apagón global que se extiende más de lo previsto.

Outlook y Teams no funcionan: Microsoft experimenta una caída mundial de sus servicios que no consigue solucionar

Un fallo en la nube de Microsoft ha tumbado todos los servicios de la compañía que está impidiendo que funcionen con normalidad aplicaciones como Outlook, Teams, Microsoft 365 o Copilot.

Este apagón comenzó en la tarde del jueves y tras una aparente solución en la noche de ayer, los fallos se han ido prolongando, reconociendo la propia compañía que los intentos por solucionar el apagón global no están saliendo "como se esperaba".

El impacto de la caída de los servicios de Microsoft está afectando globalmente no sólo a usuarios particulares, sino también a empresas e instituciones de todo el mundo.

Así por ejemplo, este apagón ha afectado a agencias gubernamentales de Australia, Japón y Estados Unidos, así como a empresas como OpenAI y Anthropic, o a la presentación de resultados de compañías como Richemont.

Se trata de la segunda interrupción de los servicios de Microsoft 365 este año, lo que ha despertado preocupación ante la posibilidad de que fallos reiterados lleven a los clientes corporativos a cuestionar la fiabilidad de Microsoft.

En su último comunicado, Microsoft ha explicado que "seguimos trabajando en la recuperación de nuestros servidores front-end, a la vez que implementamos medidas adicionales de optimización del tráfico para mejorar la estabilidad del servicio y aumentar la capacidad".

Durante la noche, la empresa expuso que había comenzado una "recuperación parcial" en varias regiones, pero que sus acciones no estaban "dando como resultado una recuperación sostenida".

Sobre el origen del fallo, el vicepresidente ejecutivo de Copilot, Agentes y Plataforma en Microsoft, Charles Lamanna, explicó que no se debe a una brecha de ciberseguridad.

"Por ahora puedo confirmar que no hay indicios de que esto sea el resultado de una actividad maliciosa o cibernética", expuso en su perfil de X.

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