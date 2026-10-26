Anthropic alerta de un "riesgo catastrófico para la humanidad" por su inteligencia artificial antes de su salida a Bolsa

Anthropic ha presentado este lunes la documentación necesaria para su futura salida a bolsa en EEUU, uno de los movimientos más esperados del sector al ser potencialmente una de las ofertas públicas iniciales (IPO) más grandes de la historia con una valoración que podría superar el billón de dólares.

Para dar este paso, la compañía ha entregado un documento a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) en el que presume de su rápido crecimiento, con más de 16.300 millones de dólares en ingresos durante la primera mitad del año, aunque con pérdidas de más de 80.700 millones de dólares.

Pero sin duda alguna, la parte más llamativa de este folleto se encuentra en la parte dedicada a los riesgos inherentes de invertir en la compañía; y a diferencia de otras empresas, en las que lo máximo que puede pasar es que el inversor pierda su dinero, en este caso las consecuencias pueden ser "catastróficas" en palabras de la compañía.

La creadora de Claude, uno de los asistentes de IA más populares junto con ChatGPT y Gemini, ha dedicado aproximadamente una tercera parte de las 90 páginas del documento a repasar algunos de los 'factores de riesgo' que pueden afectar a su futuro.

Entre estos, se encuentra el hecho de que la IA puede traer "riesgos catastróficos o existenciales a la humanidad", e incluso alerta que puede intentar manipular a humanos para su beneficio.

Entre los escenarios descritos en el folleto se incluyen comportamientos evasivos o de preservación, por la capacidad de los modelos avanzados para ocultar información a los auditores, manipular decisiones institucionales o resistirse a ser desactivados.

La dificultad de monitorizar los modelos de frontera ha quedado en evidencia tras los casos protagonizados por OpenAI, que admitió que sus agentes habían escapado de sus servidores para obtener datos de los gobiernos australiano y estadounidense, en algunos casos usando técnicas de hacker cuando no podían conseguirlos.

En la documentación, Anthropic ha descrito casos semejantes. En un incidente, uno de sus modelos usó una contraseña que había descubierto para ganar acceso de administrador, obtener otras credenciales, cambiar la configuración de sistema y acceder a los datos privados de una persona.

La IA sabe si la vigilan

Aunque la compañía asegura que no ha encontrado pruebas de que los modelos hayan intentado cumplir otros objetivos aparte de los que se les asignó, el miedo de que es inevitable que eso ocurra tarde o temprano está muy presente.

De hecho, Anthropic ha reconocido que sus modelos ya se están dando cuenta de que están siendo observados y que actúan de manera diferente en ese caso, lo que "puede limitar nuestra habilidad para evaluar con precisión los riesgos en situaciones reales antes de la implementación".

Aunque públicamente Anthropic ha alertado del efecto negativo que la IA puede tener en la humanidad, en el folleto admite que sus propios modelos están contribuyendo a avanzar en esa dirección y que los riesgos van a aumentar conforme los sistemas de IA automatizan la investigación y desarrollo de la propia IA.

El gran peligro, según Anthropic, es que esto suponga que el desarrollo de la IA avance "más allá de nuestra habilidad para evaluar y salvaguardar nuevos modelos", lo que aparte de suponer un riesgo para la humanidad, puede afectar a su negocio y operaciones.