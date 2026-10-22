La teoría de Sánchez para defender tu móvil de Pegasus y otros software espía: "Se protege si lo apagas 5 minutos al día"

En una entrevista en La Revuelta con David Broncano, Pedro Sánchez ha revelado una sorprendente técnica para protegerse contra virus y programas espía como Pegasus, que tiene más sentido de lo que pueda parecer.

Como parte de la precampaña electoral del 29N, el presidente del Gobierno habló sobre muchos temas de interés político, pero tal vez el que más ha sorprendido en redes sociales es la afirmación de que apagar el móvil durante 5 minutos protege contra los virus.

Sánchez explicó que ese fue el consejo que le dieron desde el departamento de Sistemas de Moncloa cuando preguntó qué podía hacer contra ataques dirigidos a su dispositivo personal, incluyendo el famoso Pegasus.

La respuesta de los informáticos fue que "si vosotros al día, 5 minutos, apagáis el móvil, eso hace que se proteja contra los virus". La lógica usada es que "los virus lo que hacen es infiltrarse cuando está funcionando, y sobre todo, los móviles que tienen mucha actividad".

Sánchez puso el ejemplo de la entrevista con Broncano: "Imagínate, ahora que estás en esta entrevista, si tienes el móvil apagado, eso suma para la seguridad". Pero ¿qué base técnica tiene esta afirmación?

La realidad de Pegasus

Pegasus es uno de los programas de espionaje más avanzados y polémicos del sector de la ciberseguridad. Fue desarrollado en 2011 por la empresa israelí NSO Group, y desde entonces ha sido usado por gobiernos y agencias de inteligencia de todo el mundo.

En julio de 2021, una filtración de una lista de más de 50.000 números de teléfono que habían sido seleccionados como posibles objetivos por los clientes gubernamentales de NSO Group levantó la polémica.

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Entre los objetivos se encontraban líderes mundiales como el propio Pedro Sánchez y el presidente francés Emmanuel Macron, además de opositores políticos de varios países, activistas religiosos y de derechos humanos, y más de 180 periodistas. Entre los países que se identificaron como usuarios de Pegasus se encuentran Marruecos, México, Arabia Saudita, India y Hungría.

Por eso, Pedro Sánchez bromeó con Broncano que, si Marruecos le había hackeado el móvil con Pegasus, sólo iban a encontrar fotos de su familia.

Pegasus destacó por usar un ataque de tipo 'Zero-Click', que permitía infectar un dispositivo sin que el usuario haga absolutamente nada, aprovechándose de fallos en el sistema operativo y a través de un mensaje de WhatsApp.

¿Funciona el truco?

La realidad es que la técnica compartida por Sánchez tiene base en la realidad, aunque como suele ocurrir en el mundo de la ciberseguridad, es algo más complicado que simplemente apagar el móvil 5 minutos al día.

#SánchezEnLaRevuelta | Pedro Sánchez explica qué le aconsejaron desde el departamento de Sistemas de Moncloa tras Pegasus: "Si al día apagas el móvil 5 minutos, eso hace que el móvil se proteja frente a los virus" https://t.co/tVeok2tHAD — RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 22, 2026

Al hacer eso, estamos limpiando la memoria RAM del móvil, que se vacía cada vez que el dispositivo se apaga porque no es memoria persistente como la del almacenamiento. Pegasus se ejecuta directamente en la memoria RAM, evitando el almacenamiento, precisamente para evitar ser detectado por el sistema operativo.

Sin embargo, eso significa que si el móvil se apaga, Pegasus deja de funcionar, aunque únicamente de manera temporal; esto no evita que el dispositivo vuelva a ser infectado con un nuevo ataque idéntico al anterior.