Apple Music cambia para siempre: presenta su nueva identidad de marca con un logo creado por ondas de sonido

Apple Music acaba de cambiar para siempre. Lo ha hecho a través de su nueva identidad de marca con la que ahora quiere enfatizar su compromiso con el sonido, la calidad de audio y lo intrínseco del servicio y la música.

Se trata de una nueva imagen y una experiencia que se construye sobre la idea de la creación a partir del sonido. "Queríamos que el sonido fuera el encargado de crear los elementos visuales, tomando la idea de la música y transformándola en algo visualmente bello".

El nuevo logotipo, que llegará con la próxima actualización de la aplicación, ha sido creado en colaboración con el DJ británico Fred Again y su colaborador NEST Acoustics.

Con ellos, la compañía ha logrado descomponer las notas individuales y crear así la firma sonora definitiva que identificará al servicio musical de Cupertino.

Para crear el nuevo logotipo, tomaron una frecuencia y la reprodujeron a través de un dispositivo especial que movía una gran cantidad de líquido siguiendo la frecuencia de las notas.

Así se creó el nuevo logo de Apple Music

A partir de ahí se ha desarrollado el nuevo lenguaje sonoro para Apple Music, que le otorga un sonido propio y distintivo.

El verdadero reto fue transformar esta composición en una identidad visual, lo cual requirió meses de experimentación, colaboración y trabajo artesanal.

"Cuando decimos que todo lo que hacemos gira en torno a la música y a los artistas, lo decimos en serio. Ahora, incluso nuestro logotipo representa ese valor fundamental", explica la empresa a través de un comunicado.

El nuevo logotipo tipográfico combina el conocido símbolo de Apple con una versión personalizada de SF Pro, la tipografía de la compañía.

Nuevo logotipo de Apple Music Apple

Parte de un diseño basado en la coherencia visual presente en todos los productos de Apple y le aporta una expresión más personal y distintiva a Apple Music. "Las letras en minúscula, de trazos gruesos, dotan al logotipo de una personalidad vibrante que refleja la energía de la música sin dejar de ser inconfundiblemente Apple", detallan.

El público empezará a ver el nuevo diseño de Apple Music en sus contenidos originales y en la programación de eventos a partir de esta semana. Y es que cabe recordar que Apple ha inaugurado en Londres su propia sala de conciertos y producción musical, Apple Music Hall.

Precisamente, a raíz de la inauguración de este espacio, Apple ya había adelantado su nuevo logotipo tipográfico a finales del mes pasado, como parte de la campaña de promoción del lugar.