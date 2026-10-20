Revolut sufre una caída global por culpa de un fallo de Google Cloud que impide a los usuarios realizar pagos con tarjeta

Millones de usuarios de Revolut en toda Europa se han encontrado este martes, 20 de octubre, con la imposibilidad absoluta de pagar con sus tarjetas o gestionar su dinero.

Un fallo técnico crítico en los servidores de Google Cloud ha provocado una caída global de los servicios de la popular aplicación de banca digital, afectando a millones de clientes.

Los usuarios de Revolut se han quedado sin acceso a la plataforma y el fallo ha bloqueado de forma fulminante tanto las operaciones rutinarias en comercios físicos como la retirada de efectivo en los cajeros automáticos.

El colapso operativo del neobanco, ampliamente conocido por su enfoque 100% digital y su extensa base de usuarios en el continente europeo, se hizo evidente durante las primeras horas de la mañana.

Los clientes comenzaron a inundar las redes sociales reportando transacciones denegadas en terminales de venta y continuos mensajes de error del sistema al intentar abrir la aplicación móvil.

Ante la evidente alarma generada, la compañía británica se vio obligada a confirmar la grave interrupción a través de un escueto pero directo comunicado en su perfil de la red social X (Twitter).

En dicho mensaje, Revolut ha reconocido abiertamente estar "experimentando una incidencia que afecta a múltiples servicios" de su plataforma financiera.

We are currently experiencing a service disruption affecting multiple services. We can confirm that all our customers’ money and data are safe. We’ve been working to fix the issue since it was identified this morning and apologise to anyone affected and for any inconvenience caused. — Revolut (@Revolut) October 20, 2026

Sin embargo, el principal objetivo de la entidad ha sido contener el pánico respecto a la integridad de las cuentas, emitiendo una garantía categórica a sus usuarios: "Podemos confirmar que todo el dinero y los datos de nuestros clientes están seguros".

Los equipos de ingeniería aseguran llevar trabajando desde que se detectó el fallo para restaurar la normalidad, aunque la empresa ha evitado concretar una ventana temporal para el restablecimiento definitivo del servicio, limitándose a pedir disculpas por los inconvenientes causados.

Aunque el usuario final sufre las consecuencias directamente en la aplicación de su banco, el verdadero responsable de este apagón masivo opera en la sombra.

El origen técnico de la caída se encuentra en la compleja infraestructura de Google Cloud, el gigante de la computación en la nube que proporciona soporte vital a innumerables corporaciones tecnológicas a nivel mundial.

La propia matriz del buscador ha confirmado oficialmente estar sufriendo serios errores e interrupciones intermitentes de red en varios de sus servicios europeos.

Según los últimos reportes de la página de estado de los servicios de Google, la incidencia crítica está localizada concretamente en su centro de datos situado en Londres, el cual está identificado bajo la nomenclatura técnica 'europe-west2'.

Diversas fuentes conocedoras de la situación han confirmado a Reuters que las severas dificultades de Revolut están directamente vinculadas a este fallo en la infraestructura de Google.

El impacto de este servidor londinense caído no parece haberse limitado de forma exclusiva a Revolut.

Paralelamente, en Alemania, la filial del banco ING también ha informado a sus usuarios sobre importantes problemas técnicos para acceder a los servicios de banca online y a su respectiva aplicación móvil.