Esta función oculta de Fotos es increíble: podrás ver a qué conciertos y eventos has ido gracias a tu iPhone

Fotomontaje con el logo de la app de iOS. Manuel Fernández Omicrono

Desde que en 2025 Apple actualizase todos sus sistemas para unificarlos bajo el divisivo lenguaje de diseño de Liquid Glass, la firma ha ido mejorándolos con actualizaciones como iOS 26.2 con la traducción de idiomas de los AirPods.

El portal 9to5Mac ha incidido en una novedad que ha pasado desapercibida para los usuarios: la posibilidad de ver en Google Fotos si hemos ido a un concierto concreto de un artista.

Y es que la app de Fotos de iOS 26 incluirá información importante sobre un evento, incluyendo el artista, los detalles del concierto y su lugar, etcétera. Eso sí, con sus limitaciones.

Ver conciertos y eventos en Fotos

Si has ido a un concierto de un artista con cierta relevancia o a un evento de carácter importante y has hecho fotos, más que probablemente veas un resumen del mismo junto a tus fotos.

Usando un iPhone con iOS 26, podrás revisar en los detalles de la foto y ver, además de los datos técnicos de la foto, todos los detalles adicionales del evento en cuestión.

Integración de Fotos con iOS 26. Manuel Fernández Omicrono

Nos aparecerá un título que catalogará el concierto (por ejemplo, Concierto de Guns N' Roses) y una ubicación del mismo en un mapa adicional, que podremos pulsar para ir a Apple Maps.

Si seguimos bajando podremos ver detalles del artista y del concierto. La fecha del evento, la hora, el lugar y una playlist relacionada en caso de que el artista haya creado una para su gira.

Estos datos servirán para que las fotos realizadas en el evento se agrupen entre sí en Fotos, haciendo que sean más fáciles de encontrar.

Hasta mostrará la lista de canciones y los artistas que actuaron en caso de que el evento haya abarcado varias bandas. Y sí, incluirá una lista de próximos conciertos, todo ello a través de nuestras fotos.

Información en una de las capturas. Manuel Fernández Omicrono

Para acceder a esta información, debemos ir a una fotografía que haya incluido un evento importante y ver un botón especial de entradas que sustituirá al típico botón de información.

Cabe aclarar que este sistema solo reconoce grandes eventos con artistas de primer nombre. Y funciona solo con eventos a los que hayamos ido con iOS 26; no reconoce los antiguos.

Los usuarios asiduos a eventos pequeños o que conozcan a artistas independientes no tendrán todas estas ventajas en la app de Fotos, algo normal dada la imposibilidad de abarcar todos los eventos.

Lo mejor es que esta función también funciona con vídeos. Los metrajes grabados con el iPhone incluyen esta misma ficha de información, por lo que no discrimina con el formato.