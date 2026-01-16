TikTok se pone seria e implementará una verificación de edad más estricta en todo el territorio europeo

Las medidas que Reino Unido ha impuesto a tenor de la protección de los menores en Internet han resonado en España y en el resto del mundo, motivando todavía más soluciones de verificación de edad.

La última plataforma en amoldarse a esta realidad es TikTok, que implementará un nuevo sistema de verificación de edad automático en todo el territorio de la Unión Europea.

Tal y como adelanta Reuters, el sistema de la red social de ByteDance se encargará de determinar la edad de una cuenta en función a la información relacionada con su perfil.

TikTok verificará la edad de los usuarios

Esta tecnología de detección de edad lleva probándose desde hace meses, y su implementación es básicamente el siguiente paso de un programa piloto extenso que busca determinar la edad de los usuarios de TikTok.

Dicho sistema analiza toda la información relacionada con el perfil de una persona en TikTok; los vídeos publicados, así como señales de su comportamiento, para determinar si es un menor de edad o un adulto.

Fotomontaje con el logo de TikTok. Manuel Fernández Omicrono

¿Qué ocurre cuando el sistema detecta que esta cuenta pertenece a un menor? Moderadores especializados en materia revisarán esta información y decidirán qué hacer con la cuenta.

Cabe destacar que la tecnología de verificación de edad nunca llevará a un bloqueo automático de esta cuenta, ya que será un moderador el que tendrá la última palabra sobre la misma.

Eso sí, si detectan que una cuenta pertenece efectivamente a un menor de edad, el perfil podría ser eliminado posteriormente. Un método que se ha implementado entre las tensiones existentes entre X y Reino Unido.

Y es que el país que más proclive ha sido a la hora de obligar a las plataformas a verificar la edad de sus usuarios ha abierto la puerta a prohibir el uso de redes sociales a los jóvenes.

Logo de TikTok. antonbe en Pixabay Omicrono

La polémica respecto a X y el desnudo indiscriminado de mujeres llevó a que Keir Starmer, primer ministro del país, deslizara la idea de tomar medidas contra las plataformas que no siguieran sus normativas locales.

Junto a esto, Starmer también ha expresado su preocupación en torno al excesivo tiempo que pasan los adolescentes en este tipo de redes sociales, con el gasto de tiempo que ello supone.

No obstante, el escrutinio va más allá del territorio anglosajón; Europa también está examinando con lupa la forma en la que las redes verifican la edad de los usuarios, sobre todo bajo reglas de protección de datos establecidas en la UE.

Está por ver qué resultados tienen estos sistemas, así como qué medidas podrá tomar el usuario ante posibles falsos positivos susceptibles de darse en esta clase de sistemas automáticos.