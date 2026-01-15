Wikipedia cumple 25 años: la enciclopedia online busca garantizar su subsistencia con acuerdos con empresas de IA

A principios del año 2001 y con los usuarios en España recién entrados al nuevo milenio, nació una web que configuraría el panorama del conocimiento en Internet: Wikipedia.

El 15 de enero de ese año nacía Wikipedia, la enciclopedia universal colaborativa que marcó a generaciones enteras. La plataforma ahora cumple 25 años, llevando el conocimiento humano por bandera.

Y es que la inteligencia artificial ha sido clave en estos últimos años y Wikipedia lo sabe. Por ende y como parte de esta celebración, la plataforma ha anunciado acuerdos con empresas del sector tecnológico para mantener su supervivencia.

Wikipedia cumple 25 años

Wikimedia ha querido respaldar su posición dominante como la enciclopedia por antonomasia para millones de usuarios. Y es que desde su concepción hace un cuarto de siglo, Wikipedia no ha hecho más que crecer.

Según Wikimedia Foundation, la organización sin ánimo de lucro detrás de la plataforma, se han escrito más de 65 millones de artículos en más de 300 idiomas, acumulando 15.000 millones de visitas al mes.

Así, Wikipedia se enorgullece de haber amasado una comunidad de nada menos que 250.000 editores voluntarios que ajustan su conocimiento cada mes. Ya que, recordemos, Wikipedia es colaborativa.

La entidad responsable de Wikipedia ha lanzado una campaña global, Wikipedia25, para celebrar este vigesimoquinto aniversario con un lema muy claro: "el conocimiento es humano".

Wikipedia en negativo.

Y es que la web se jacta de no tener artículos escritos ni por empresas ni por algoritmos. Son editores los que dan vida a este sistema, que sigue normas estrictas sobre neutralidad, verificabilidad y uso de fuentes fiables.

Tal es la magnitud de cambios que profesa Wikipedia que su fundación asegura que se edita más de 340 veces por minuto, ya que su comunidad corrige errores y combate el vandalismo en todo momento.

De hecho, explican que cuando se produce un error intencionado por parte de una comunidad o cuando se produce un error en las ediciones más consultadas, se solucionan en menos de 10 minutos.

La inteligencia artificial es protagonista

Pese al lema enarbolado por la propia Wikipedia sobre el "conocimiento es humano", el anuncio ha venido cargado cargado de acuerdos con empresas relacionadas con la IA.

Wikipedia

La misma Wikimedia ha anunciado que para respaldar la sostenibilidad del servicio, Wikimedia ha firmado acuerdos con Ecosia, Microsoft, Mistral AI, Perplexity, Pleias y ProRata.

Lo ha hecho en el contexto de Wikimedia Enterprise, un "producto comercial para reutilizadores y distribuidores a gran escala de contenido de proyectos Wikimedia". Además, se unen a compañías ya establecidas como Meta, Google o Amazon.

También hablan de la implementación de una estrategia de inteligencia artificial que siempre ponga el enfoque en los humanos, dirigiendo futuras inversiones y desarrollos en IA para apoyar a los colaboradores humanos.

Estos son solo algunos de los logros que Wikipedia ha podido llevar a cabo en estos últimos 25 años. También citan esfuerzos prestados a la traducción de idiomas y a la ampliación del espectro de editores voluntarios.

Fotomontaje con el logo de Wikipedia. Manuel Fernández Omicrono

Selena Deckelmann, directora de Producto y Tecnología de la Fundación Wikimedia, explica que en la era de la IA, el conocimiento humano es más importante que nunca, especialmente en el contexto de la automatización.

"Wikipedia seguirá siendo el centro crucial para el conocimiento y la colaboración online generados por el ser humano en los próximos 25 años", dijo Deckelmann.