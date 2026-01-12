Reino Unido abre investigación contra X por las mujeres que han sido desnudadas ilegalmente con la IA Grok

Imagen de Elon Musk junto al logo de su empresa de inteligencia artificial xAI y su producto Grok. DPA / Europa Press

La polémica de Grok y el desnudo indiscriminado de mujeres no parece terminar en España. El chatbot de IA, que sexualizaba y desnudaba miles de personas por hora, ha causado una investigación oficial.

Ha sido Ofcom, el organismo de control de la seguridad online independiente de Reino Unido, el que ha anunciado una investigación formal contra X a tenor de la famosa Ley de Seguridad Online habilitada en el país.

De nada ha servido que Elon Musk anunciase que el nuevo algoritmo de la plataforma fuera a ser de código abierto o el anuncio de medidas legales contra los usuarios que perpetraran estos actos.

Una investigación formal del Reino Unido

En un comunicado publicado por la organización británica, no solo anuncian la formalización de una investigación contra la red social del magnate, sino una serie de evaluaciones iniciales.

Ofcom expone que se han dado informes muy "preocupantes" sobre el uso que se le ha dado al asistente de inteligencia artificial Grok en lo referente a la seguridad online de mujeres y menores.

El organismo recoge la forma en la que Grok ha sido usado para crear y compartir imágenes de personas desnudas e imágenes sexualizadas de niños; un suceso por el que Musk hizo pedir perdón a Grok.

No contento con ello, Ofcom aclara que tanto las imágenes de desnudos no consensuadas como las fotos sexualizadas de menores son constitutivas de delitos en referencia a la Ley de Seguridad Online.

Concretamente, las primeras pueden suponer "un abuso de imágenes íntimas o pornografía" y las segundas se pueden considerar materiales relacionados con el abuso sexual infantil.

El pasado lunes 5 de enero, Ofcom contactó de forma "urgente" con la plataforma, para después establecer una fecha límite para que los de Musk expliquen las medidas para acabar con esta lacra.

La investigación preliminar y ese careo dieron lugar a una "evaluación acelerada de la evidencia disponible" con un marcado "carácter de urgencia", que llevó a que Ofcom estableciera unas exigencias legales que X debía cumplir:

Evaluar el riesgo de que las personas en el Reino Unido vean contenido ilegal en el país y realizar una evaluación de riesgos antes de realizar cualquier cambio significativo en el servicio.

antes de realizar cualquier cambio significativo en el servicio. Adoptar medidas adecuadas para impedir que personas en el país vean contenido ilegal 'prioritario', incluyendo imágenes íntimas no consentidas y abuso sexual infantil.

Eliminar por completo el contenido ilegal en cuanto tienen conocimiento del mismo.

en cuanto tienen conocimiento del mismo. Tener en cuenta la protección de los usuarios frente a una violación de las leyes de privacidad.

Evaluar el riesgo de que el servicio (X) supone para los niños de Reino Unido y realizar una evaluación de riesgos actualizada antes de realizar cualquier cambio significativo en su servicio.

Utilizar un sistema de control de edad altamente eficaz para proteger a los niños del Reino Unido de ver pornografía.

Este proceso de investigación se enmarca dentro de la legislación británica establecida en la Ley de Seguridad Online, que establece los pasos a seguir del regulador independiente inglés.

Primero, se dedicarán a recopilar y analizar pruebas para determinar si se ha dado la infracción. Si se considera que se ha producido un incumplimiento de la norma, se informará a la empresa.

Esta podrá responder a las conclusiones en un plazo determinado, lo que llevará a que Ofcom tome una decisión final. Algunas de las medidas incluyen multas de hasta 18 millones de libras esterlinas o la toma de medidas para cumplir con la ley.

Los desnudos indiscriminados de Elon Musk

Los mensajes cuestionables relacionados con Grok llevan presentes desde hace años, pero fue en diciembre cuando se estableció la moda de desnudar a mujeres en X.

Los usuarios comenzaron una tendencia escalofriante a la par de polémica en diciembre del 2025: pedir a Grok desnudar a mujeres que comparten sus fotos en la plataforma.

Y no nos referimos únicamente a desnudar de forma total. La gran mayoría de solicitudes han girado en torno a la generación de fotos de estas mismas mujeres en bikinis y prendas similares.

A esta situación ya turbia de por sí tuvimos que añadirle que la IA no distinguía de edad y por ende, había sido pillada publicando imágenes de niñas y adolescentes prácticamente desnudas o en bikini.

Pocas horas después del auge de esta tendencia, la cuenta oficial de Grok generó una respuesta pidiendo disculpas, hablando de "un lapso en las salvaguardas", aunque sin el perdón expreso de Musk.

Por supuesto, aseguró que la generación de contenido basado en las imágenes de menores de edad estaba prohibido y que era ilegal, prometiendo una solución rápida.

Si bien es cierto que el ritmo de publicaciones ha descendido, el perfil de Grok aún aglutina una ingente cantidad de imágenes de IA de personas desconocidas casi desnudas o en bikini.

Las cifras que arroja la investigadora respecto a esta tendencia son espectaculares, en el peor sentido posible. Porque no hablamos de cientos de imágenes por hora, sino de miles.

Una investigación independiente que había analizado una muestra de 24 horas de imágenes publicadas reveló que Grok había generado 6.700 imágenes a la hora, catalogadas como sugerentes o referentes a desnudos.

Posteriormente y para mitigar la polémica, Musk limitó la generación y edición de imágenes a suscriptores de pago y al uso de la app Grok externa, que sigue pudiendo generar esta clase de imágenes.

La cuenta de Seguridad de X aclaró que los usuarios que generasen contenido ilegal se enfrentarían a consecuencias legales, y que X trabajaría con organismos legales para la intervención de autoridades competentes.

Posteriormente, se descubrió que tanto la web como la app de Grok externas a X permitía crear contenido todavía más extremo, en ocasiones violento y perturbador.

Tal ha sido el rechazo generalizado a esta tendencia que Musk hizo a Grok pedir disculpas. Además, anunció que tomarían medidas legales contra los usuarios que crearan contenido ilegal.

Por si fuera poco, a la condena de legisladores y defensores de la privacidad hay que sumarle la posición de Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido, que también ha cargado duramente contra X.

Starmer aseguró que su ejecutivo tomaría medidas contra X a tenor de los deepfakes sexualizados de menores y adultos que han estado copando titulares estos días.

El dirigente fue tajante. "Es repugnante. [...] X necesita reorganizarse y tomar medidas al respecto porque es simplemente intolerable", afirmó Starmer en una entrevista.

Tal fue la dureza de Starmer que calificó esta situación de ilegal. "No lo vamos a tolerar. He solicitado que se consideren todas las opciones. X debe actuar con decisión y retirar este material".