Musk reacciona al escándalo de los desnudos de mujeres con IA: Grok limita la generación de imágenes a los usuarios de pago

Elon Musk y su red social X han comenzado 2026 por todo lo alto. Su IA Grok ha suscitado una gran polémica al desnudar a miles de mujeres sin su consentimiento, generando todo tipo de reacciones en contra.

Ante esta situación, Musk ha movido ficha y ha limitado el generador de imágenes únicamente a los suscriptores de pago, cerrando esta función para la mayoría de usuarios de X.

Esta noticia llega poco después de que reguladores, legisladores e incluso parlamentarios hayan cargado contra esta función, llegando a deslizar una posible prohibición de X en algunos países.

Adiós a los 'deepfakes' de IA

Ha sido la misma cuenta de Grok en X la que ha anunciado la limitación, que ha tenido efecto a partir de este mismo viernes. Solo los usuarios de pago podrán generar imágenes con la IA en X.

Hasta este momento, Grok permitía generar imágenes de todo tipo con el clásico modelo de limitaciones diarias. Es decir, los usuarios podían crear una cantidad limitada de imágenes al día.

Image generation and editing are currently limited to paying subscribers. You can subscribe to unlock these features: https://t.co/OXzCXQdqNx — Grok (@grok) January 9, 2026

Esto llevó a que en diciembre, una cantidad ingente de internautas ubicados en la red social antiguamente conocida como Twitter desnudaran a personas sin su consentimiento.

Grok se ha postulado como una inteligencia artificial sin filtros ni salvaguardas a la hora de crear ciertos tipos de contenidos problemáticos. De hecho, destaca su ya infame modo 'picante'.

Este es un modo sin restricciones que da la posibilidad a los usuarios de crear contenidos con elementos sexuales, con desnudos explícitos o actos sexuales orientados a adultos.

Los usuarios de X comenzaron a pedirle a Grok, en masa, desnudar o sexualizar a mujeres, adolescentes y niñas que colgaban sus fotos en la plataforma.

Llevo todo el día viendo estos tweets y ahora me ha tocado a mi como a otras miles de mujeres. Que se permitan estás cosas y que la IA encima lo genere???? Y que ni denunciando le tiren el post???? Que asco de gente y de red social se os debería caer la cara de la vergüenza @grok pic.twitter.com/wWWhnIEA69 — lau (@lau_mxr_) January 1, 2026

En el menor de los casos, estos pedían a Grok dejar en bikini a mujeres sin su consentimiento. En el otro extremo, la IA llegó a desnudar a menores de edad, incluso a niñas.

Una investigación independiente reveló que en un único lapso de 24 horas, Grok estaba procesando 6.700 imágenes cada hora, siendo la mayoría desnudos explícitos.

Posteriormente, se descubrió que tanto la web como la app de Grok externas a X permitía crear contenido todavía más extremo, en ocasiones violento y perturbador.

Tal ha sido el rechazo generalizado a esta tendencia que Musk hizo a Grok pedir disculpas. Además, anunció que tomarían medidas legales contra los usuarios que crearan contenido ilegal.

How is this not illegal? pic.twitter.com/cuDUSFC2zj — Samantha Smith (@SamanthaTaghoy) January 1, 2026

Por si fuera poco, a la condena de legisladores y defensores de la privacidad hay que sumarle la posición de Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido, que también ha cargado duramente contra X.

Starmer aseguró que su ejecutivo tomaría medidas contra X a tenor de los deepfakes sexualizados de menores y adultos que han estado copando titulares estos días.

El dirigente fue tajante. "Es repugnante. [...] X necesita reorganizarse y tomar medidas al respecto porque es simplemente intolerable", afirmó Starmer en una entrevista.

Tal fue la dureza de Starmer que calificó esta situación de ilegal. "No lo vamos a tolerar. He solicitado que se consideren todas las opciones. X debe actuar con decisión y retirar este material".

Esto ha causado que la sombra de una posible prohibición en Reino Unido sobrevuele a X, lo que podría haber motivado la limitación de generación de imágenes a usuarios de pago.

No solo eso; numerosos organismos relacionados con la protección de menores y entornos regulatorios como la Unión Europea habrían amenazado con todo tipo de medidas para bloquear este contenido.

Eso sí, es importante destacar que, según relata Bloomberg, la app independiente de Grok sigue permitiendo a los usuarios generar imágenes sin la necesidad de una suscripción activa.

De hecho, a fecha de escrito este artículo, Grok ha publicado varios posts publicitarios que incitan a los usuarios a usar esta función llamada Grok Imagine en su app independiente.