ChatGPT lanza Health y entra en el sector salud: por qué no deberías darle tu historial médico, según un experto

2025 fue el año en el que la inteligencia artificial (IA) generativa fue la protagonista absoluta de la tecnología y de la vida digital cotidiana, y 2026 comienza con un nuevo capítulo: OpenAI se adentra en el sector de la salud con ChatGPT Health, un espacio privado para hacer consultas sobre salud, bienestar y conectar datos médicos.

OpenAI ha asegurado en un comunicado que ChatGPT Health ha sido desarrollado junto con médicos y diseñado con el objetivo de ayudar a las personas a implicarse de forma más activa en el cuidado de su salud y bienestar, "sin sustituir a los profesionales del sector sanitario".

La compañía liderada por Sam Altman ha afirmado que la salud es uno de los temas más comunes en ChatGPT, donde más de 230 millones de personas en todo el mundo realizan preguntas al chatbot sobre salud y bienestar cada semana.

En la actualidad, la información sobre salud suele estar dispersa en portales, apps, dispositivos portátiles, archivos PDF y notas médicas, lo cual suele ser algo tedioso cuando se quiere buscar algo específico. ChatGPT Health permite reunir todo ello en un mismo espacio, aunque un experto alerta sobre por qué los usuarios "no deberían" darle su historial médico.

"El hecho de que haya un modelo específicamente entrenado para ámbitos sanitarios es una buena noticia. Pero los usuarios no pueden fiarse de una empresa como OpenAI para compartir sus datos sanitarios", avisa Juan José Beunza, catedrático de Salud Pública y director de IASalud UEM en la Universidad Europea, a EL ESPAÑOL - Omicrono.

"Seguirá cometiendo errores"

ChatGPT Health supone un paso en la mejora de la aplicación de los grandes modelos de lenguaje de la inteligencia artificial generativa a distintos ámbitos, en este caso, el clínico.

Una herramienta que aísla las conversaciones del resto de chats y ofrecerá "respuestas más personalizadas de acuerdo a tu salud y contexto" y permitirá conectar de forma segura "tu historia clínica electrónica y las aplicaciones de bienestar, como Apple Health", según OpenAI.

La inteligencia artificial de OpenAI ayudará al usuario a interpretar mejor los resultados de sus pruebas médicas, prepararse para sus citas médicas, recibir recomendaciones sobre dieta y ejercicio, o comprender las ventajas y desventajas de los diferentes seguros de asistencia médica.

Sin embargo, Beunza alerta de que esta tecnología también tiene su lado oscuro: "El primero es que seguramente seguirá alucinando y cometiendo errores que, cuando son consultados por una persona no experta, pueden llevarle a errores de diagnóstico, de tratamiento o de cuidados".

Por otro lado está compartir los datos médicos. El experto indica que, en su opinión, "OpenAI está intentando obtener muchos más datos para poder entrenar mejor a su IA. Si la empresa va a un hospital y pide datos de los pacientes, no se los dará. Por lo que creo que quieren acceder a cuanto más volumen de datos sanitarios para mejorar sus modelos".

Beunza apunta que el gran tema es "hasta qué punto los usuarios o pacientes se pueden fiar de una empresa como OpenAI para compartir sus datos sanitarios. A día de hoy no podemos porque en general ni siquiera sabemos con qué datos han entrenado ChatGPT, porque no lo han hecho público".

El experto explica que, al final, las empresas de IA no son transparentes en cuanto a los datos que utilizan y sobre el uso que les dan. Beunza tiene claro que "no voy a compartir mis datos con OpenAI", pero es consciente de que muchos usuarios lo hacen cada día.

"Cuando metes tus datos en ChatGPT, estás compartiendo esa información para que OpenAI pueda entrenar sus modelos con ellos y muchas veces estos se van a quedar retenidos, con lo cual estás compartiendo tu privacidad", añade.

En ese sentido, la compañía ha indicado que ChatGPT Health funciona como un espacio independiente con privacidad reforzada que protege los datos sensibles de los usuarios y han asegurado que estos "no se usan para entrenar nuestros modelos principales".

Pero, "¿qué pasa con los modelos no principales? ¿Y los datos clínicos (que no son conversacionales)?", se pregunta Juan José Beunza. Unas cuestiones a las que la firma de Sam Altman no ofrece respuesta alguna, por el momento.

"Un peligro muy grande"

La inteligencia artificial generativa puede ser una herramienta de gran utilidad en el sector de la salud, especialmente para los profesionales. Beunza asegura que, en el caso de un especialista en cardiología, este puede realizar una consulta sobre un diagnóstico y determinar si tiene sentido o no.

Sin embargo, "que un paciente utilice ChatGPT para hacer consultas médicas, desde mi punto de vista, es un peligro muy grande", ya que esta tecnología "comete alucinaciones".

En su blog personal, la directora ejecutiva de Aplicaciones de OpenAI, Fidji Simo, ha sostenido que ChatGPT Health surge como una posible solución a los principales desafíos del sistema sanitario actual, entre ellos el aumento de los costes, la sobrecarga del personal médico y la escasa continuidad en la atención a los pacientes.

Beunza, por su parte, no cree que sea la solución a estos. "En un futuro, si llegamos a un momento a un punto en que los grandes modelos de lenguaje no cometan esos errores y sean realmente fiables, será el momento de poder ofrecer ese servicio", indica.

Por lo que el experto no descarta que en este anuncio "haya más intereses comerciales (cuantos más usuarios tengas, más información vas a obtener, más valor para publicidad, más valor como empresa) que un servicio que esté preparado ya para uso por la población; quienes ya usan la IA como fuente fiable de información. "

El catedrático aconseja a los usuarios que utilicen la IA generativa en campos en los que ellos sean capaces de detectar las anomalías y que siempre tengan a un profesional al lado, "ya que si no la información que da esta herramienta, que es únicamente un algoritmo matemático que predice palabras, a día de hoy no es fiable".

Juan José Beunza incluso añade que "sustituir el criterio de un clínico formado, entrenado y con conocimiento de toda tu comorbilidad e historial clínico por una herramienta que puede ser utilizada de maneras muy variadas, con información muy diversa, con alucinaciones y fallos... es un peligro muy grande".

Aunque es consciente de que si la IA generativa fuera 100 % fiable, tendría "todo el sentido del mundo usarla" para hacer consultas cuando no hay un médico disponible o cuando no hay tiempo, y ahorraría mucho trabajo, pero a día de hoy, "el mayor valor que tiene la IA es el uso por parte de expertos, pudiendo usarla para hacer diagnósticos difíciles, crear informes o analizar historiales clínicos o imágenes de radiología".

La IA en la salud

El sector de la salud ya usa la inteligencia artificial de diferentes formas. En España, por ejemplo, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha lanzado MeQA, su herramienta basada en IA que permite realizar consultas sobre medicamentos.

Por ejemplo, sirve para conocer para qué sirve un determinado medicamento, la compatibilidad en el uso simultáneo de distintos medicamentos o resolver dudas sobre su uso, posología y posibles efectos. Una aplicación que el Ministerio de Sanidad tuvo que retirar tras detectarse fallos en su funcionamiento que podrían afectar a la seguridad del paciente; pero que ya vuelve a estar disponible.

En Estados Unidos, concretamente en el estado de Utah, existe igualmente una inteligencia artificial que ya escribe recetas para 190 medicamentos comunes (como analgésicos) de forma autónoma y sin necesidad de un médico por una tarifa de servicio de 4 dólares (3,43 euros al cambio).

Una IA que puede consultar el historial de recetas de los usuarios para ofrecer una lista de medicamentos que pueden renovarse y que ha generado un gran revuelo en el país.

¿Competir contra Apple?

El movimiento de OpenAI también podría estar relacionado con Apple. La empresa de Sam Altman podría haber anunciado este servicio para adelantarse a la firma de la manzana mordida, que tiene previsto presentar próximamente su propio servicio de salud.

Desde hace tiempo se viene rumoreando que Fitness+ de Apple desaparecerá o se integrará en un nuevo servicio de salud de la compañía, y se espera que la empresa con sede en Cupertino (EEUU) lance una especie de doctor de la inteligencia artificial.

Este 'doctor' sería capaz de interpretar datos de la app de Salud del iPhone para responder a las dudas médicas que puedan tener los usuarios. Algo parecido a lo que ofrece ChatGPT Health, al que se le pueden conectar los datos de la app de Apple para que los analice, detecte patrones y ofrezca explicaciones o recomendaciones.

Apple lleva dando una gran importancia a la salud desde hace mucho tiempo. De hecho, la empresa destaca que sus productos ya están ayudando a los equipos sanitarios a ser más eficientes, comunicarse con los pacientes a distancia y realizar investigaciones revolucionarias "que hacen avanzar la medicina".

Por ejemplo, el Mac permite a los doctores sacar adelante flujos de trabajo médicos más exigentes y el iPad y el iPhone ayudan a mantener la comunicación con los pacientes y supervisar sus progresos a distancia.

La aplicación Salud, por su parte, recopila los datos de salud del iPhone, iPad y Apple Watch, y las apps que usan los usuarios, para que puedan ver todo su progreso en un lugar práctico, como los pasos, las distancias que se caminan o el sueño, entre otros parámetros.

Incluso en la app ya existe la opción de compartir los datos de salud con los médicos, como la frecuencia cardiaca, los minutos de ejercicio, las horas de sueño, los resultados de pruebas y las notificaciones de frecuencia cardiaca. De esta forma, los médicos verán los datos en un panel en su sistema de historiales clínicos, aunque solamente está disponible en Estados Unidos.