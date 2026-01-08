OpenAI presenta ChatGPT Health: así es el nuevo espacio privado para hacer consultas a la IA sobre tu salud y bienestar

Los beneficios de ChatGPT son muchos, aunque en ciertas personas puede ser contraproducente, tal como admitió la misma OpenAI en octubre. Ahora ha anunciado ChatGPT Health.

Es un espacio privado dedicado para los usuarios que puedan tener conversaciones con ChatGPT acerca de su salud.

OpenAI en el anuncio ha dado contexto a este nuevo espacio para señalar que 230 millones de personas hacen consultas a ChatGPT sobre la salud y el bienestar semanalmente.

La gran diferencia de un chat con ChatGPT a hacerlo con ChatGPT Health yace en que se aíslan estas conversaciones del resto de chats.

Es decir, que el contexto de la salud del usuario no aparecerá en las conversaciones estándar con ChatGPT. Y si el usuario hace una consulta sobre su bienestar, ChatGPT animará a que se cambie a Health.

Imagen con la nueva funcionalidad ChatGPT Health en la versión web

Aquí la IA podría hacer referencia a cosas que se hubieran comentado en la experiencia estándar de ChatGPT.

Un ejemplo sería si en nuestras conversaciones cotidianas con ChatGPT hubiéramos mencionado que nos ayudara a elaborar un plan de entrenamiento para una maratón.

La IA sabrá que eres corredor cuando converses en Health sobre los objetivos que tienes en mente para mejorar tu condición física.

Las integraciones de ChatGPT Health son varias y permitirán sincronizar los datos personales o historiales médicos de apps como Apple Health, Function y MyFitnessPal.

No la usará para entrenar a la IA

Aquí hay un dato importante que recoge OpenAI, según TechCrunch, y tiene que ver con el uso de esas conversaciones con información tan sensible y de gran valor, ya que no las utilizará para entrenar a sus modelos.

La directora ejecutiva de Aplicaciones de OpenAI, Fidji Simo, afirma desde su propio blog que ve a ChatGPT Health como una respuesta a los problemas actuales que sufre el ámbito sanitario, tal como los costes, saturación de los médicos y la falta de continuidad en la atención.

Interfaz de ChatGPT Health en el móvil OpenAI

Y se ha de entender que de alguna forma hace referencia a los problemas que se sufren en Estados Unidos para acceder a un sistema sanitario continuo que proteja la salud de sus ciudadanos en el tiempo.

Ahora entra un debate ético importante, ya que el uso de chatbots de IA para obtener asesoramiento médico crea una nueva serie de desafíos.

No solo porque se intente solucionar un problema estructural con tecnología, sino porque los grandes modelos de lenguaje (LLM), como ChatGPT o Gemini, funcionan prediciendo la respuesta más probable a las peticiones.

No es la respuesta más correcta, dado que los LLM no tienen concepto de lo que es verdad o no. No hay que olvidarse de que los modelos de IA también son propensos a las alucinaciones.

OpenAI cierra el anuncio desde su cuenta en X (antes Twitter) con estas palabras: "Diseñado para ayudarte a orientarte en la atención médica, no para reemplazarla".

ChatGPT Health, de momento, no está disponible en España, al igual que en el resto de países de Europa. No se puede acceder todavía a la lista de espera que pueden probar los usuarios de ChatGPT Free, Go, Plus y Pro.

El plan de OpenAI es ampliar el acceso y hacer Health disponible a todos los usuarios en la web e iOS en las próximas semanas.