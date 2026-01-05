Samsung apuesta por la IA de una manera diferente: comodidad, integración y un gran ecosistema de productos

Samsung es una de las mayores empresas del mundo y, como tal, ha realizado una gran apuesta por la inteligencia artificial. La hemos visto implementada con gran éxito en sus móviles Galaxy.

Pero la compañía no se ha limitado a usar la IA generativa en sus dispositivos con Android, y ya ha dado el paso a hacerlo también en sus televisores, mejorando la personalización del uso de los mismos.

La idea central de Samsung va mucho más allá, y ha diseñado una completa estrategia centrada en la IA y en ecosistema domótico, y la ha presentado en un evento en el marco del CES de Las Vegas, a donde nos hemos desplazado para verla de primera mano.

La idea de Samsung, explicada por TM Roh, el CEO y presidente de la división Device eXperience (DX) de la empresa, es que la IA cambie la manera, para mejor, en cómo usamos los dispositivos en el día a día.

El ejecutivo lo dejó muy claro, al declarar que "gracias al alcance de nuestros dispositivos, la amplitud de nuestras categorías y la distribución de nuestros servicios, Samsung se encuentra en una posición única para la era de la IA".

Compañero de entretenimiento

La primera pieza del puzle que conforma la nueva estrategia de Samsung es el llamado Compañero de entretenimiento. Esto es un asistente de IA que está a nuestro lado cuando estemos haciendo algo.

Se puede ver especialmente en los televisores, donde Samsung ha dado un puñetazo en la mesa con la presentación de su nueva tecnología microRGB. En estos nuevos televisores, y en otros, se presenta Vision AI Companion (VAC) que usa una tecnología de inteligencia artificial para que sirva como un compañero de entretenimiento.

Televisor con tecnología microRGB de 130" Álvarez del Vayo Omicrono Las Vegas (Estados Unidos)

De esta forma, los usuarios pueden recibir consejos sobre qué ver, qué comer y qué música escuchar, lo que mejora la experiencia televisiva general.

Además, simplemente con un comando de voz podremos activar el modo AI Soccer Mode Pro, que ofrece una mejora de la experiencia gracias al ajuste de la imagen y el sonido mediante inteligencia artificial, o AI Sound Controller Pro, que permite subir o bajar el volumen del público, los comentarios o el sonido de fondo, lo que proporciona una experiencia auditiva personalizada.

Compañero del hogar

Además de las mejoras dedicadas a los televisores, Samsung ha querido mejorar también la integración de la IA en otros productos, para lo que ha lanzado Family Hub.

Esta función permite que los frigoríficos con AI Vision ahora se sirvan de Gemini para el reconocimiento de alimentos, por lo que las limitaciones previas desaparecen.

Evento The First Look Álvarez del Vayo Omicrono Las Vegas (Estados Unidos)

Podremos preguntarle al frigorífico directamente qué receta deberemos hacer si queremos usar sólo los ingredientes que hay en el mismo y nos la podrá proporcionar.

Incluso, una vez seleccionadas, las recetas aparecen en la app SmartThings Food, donde está la receta paso a paso para poder cocinar. E incluso ese paso lo podemos saltar si tenemos uno de los electrodomésticos de cocina conectados para comenzar el proceso sin interrupciones.

Evento The First Look Álvarez del Vayo Omicrono Las Vegas (Estados Unidos)

También está el modo vídeo de esta función, llamado Video to Recipe, que le da a los usuarios vídeos de cocina recomendados, pudiendo cocinar sin tener que pausar el vídeo o retroceder.

Y esta misma IA es la que opera tras FoodNote, un informe semanal que resume los patrones de consumo alimenticio de los usuarios. Esto nos permite saber no sólo qué ingredientes usamos más, sino también cuáles se han acabado y hemos de comprar.

Compañero de cuidado

El último pilar de esta estrategia se centra en la salud. Samsung busca que la IA, junto con dispositivos como teléfonos, los electrodomésticos, wearables y otros aparatos conectados nos ayuden a prevenir posibles problemas de salud.

Con Samsung Health Assistant la empresa busca ofrecer una experiencia de salud personalizada mediante una mayor integración dentro de su ecosistema.

Función de entrenamiento sensorial de One UI Álvarez del Vayo Omicrono Las Vegas (Estados Unidos)

En una plataforma en la que se integran no sólo los dispositivos de Samsung, sino también otros compatibles, los usuarios podremos recibir asesoramiento personalizado para adquirir hábitos más sanos. Estarán relacionados con la alimentación, el sueño o el ejercicio.

Y esta última parte es importante porque Samsung no se cierra a poder usar sólo sus dispositivos. Por ejemplo, se podrá realizar un seguimiento de los niveles de azúcar en sangre con un parche monitor continuo de glucosa (CGM) de una empresa diferente integrado en Samsung Health.

Evento The First Look Álvarez del Vayo Omicrono Las Vegas (Estados Unidos)

Y una vez el asistente tenga la información, podrá sugerir recetas basadas en el contenido del frigorífico del usuario, el historial de picos de azúcar en sangre y las comidas registradas anteriormente.

Samsung Health Assistant también podrá detectar anomalías y usará la plataforma Xealth para que podamos acceder a programas de atención recomendados por médicos.

Samsung ha presentado, además de todas estas novedades de IA, nuevos dispositivos para el hogar, como lavadoras y secadoras, además de sistemas de vigilancia para la casa que se integran en SmartThings.