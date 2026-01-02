Apple Fitness+ se llena de novedades para que puedas cumplir con tu propósito de hacer deporte en 2026

Apple ya avisó que se venían en España y en el resto del mundo "grandes planes" para Fitness+, su servicio de entrenamientos personalizados. Y así ha sido, con un anuncio que incluye grandes novedades en la plataforma.

Apenas dos días después de la llegada del nuevo año, Apple ha lanzado un comunicado hablando de las mejoras que sufre Fitness+, contradiciendo los rumores que hablaban de una supuesta 'revisión interna' por parte de la empresa americana.

La novedad más importante refiere una plétora de nuevos programas que llegan a la plataforma, especializados en series de varias semanas para, entre otras cosas, potenciar el impulso y mantener la constancia.

Los programas de Apple Fitness+

Con el año nuevo, llegan los propósitos del año y a su vez, los problemas para mantener una continuidad fija en el ejercicio. Apple lo sabe y por ello no es casual que se hayan lanzado estas funciones ahora.

Apple habla de cómo esta nueva serie de programas viene a resolver estos problemas. Está pensada para usuarios que quieren retomar el ejercicio y mantenerse en un buen estado de salud.

Apple Fitness+. Apple Omicrono

Uno de estos programas, llamado Make Your Fitness Comeback está centrado específicamente en esta idea. Este es un plan de cuatro semanas con tres entrenamientos por semana, centrados en fuerza, HIIT y yoga.

Cada entrenamiento dura 10 minutos de duración y cada semana, este sube el nivel con respecto al realizado anteriormente con el objetivo de ayudar a los usuarios a volver a hacer ejercicio.

Por otro lado está el Build a Yoga Habit in 4 Weeks que como su nombre indica, está centrado en el yoga y en su incorporación en la rutina diaria. Así, el usuario podrá reducir el estrés, desarrollar fuerza y estabilidad y aumentar la flexibilidad.

De nuevo, plan semanal con entrenamientos en dos series de 10 minutos por 4 semanas. Le sigue el programa Back-to-Back Strength and HIIT, con tres entrenamientos de 20 minutos.

Artista en detalle de Apple Fitness+. Apple Omicrono

Según Apple, este programa combina las categorías más populares de Fitness, como son la fuerza y el HIIT. 10 minutos de fuerza y otros 10 minutos de HIIT, 3 veces por semana a lo largo de 3 semanas.

Por último tenemos el Strength Basics y 3 Weeks, para principiantes que quieren familiarizarse con conceptos y técnicas esenciales. El programa comienza el 12 de enero y tiene 3 entrenamientos por semana centrados en cada parte del cuerpo.

Apple Music es otro pilar fundamental de Apple Fitness+, ya que da vida a los entrenamientos. Regresa la serie 'Artista en Detalle', que aglutina artistas de renombre internacional en estos nuevos entrenamientos.

La artista que engrosa estos nuevos entrenamientos no es otra que KAROL G. En febrero se añadirán nuevos entrenamientos a las series de Bad Bunny para celebrar su actuación en la Super Bowl LX de este año.

Programas de Apple Fitness+. Apple Omicrono

Apple añade otra motivación para comenzar el año con buen pie. Los usuarios de Apple Watch compatibles podrán conseguir el premio de edición limitada Ring in the New Year al cerrar tres anillos de actividad siete días seguidos durante enero.