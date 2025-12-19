YouTube cierra dos canales que usaban IA para crear tráileres falsos de películas y series que acumulaban millones de visitas

Imagen de la portada de uno de los tráileres del canal de YouTube cerrado

Tras el sistema creado por la propia YouTube para poner coto a los "deepfakes", ahora ha cerrado dos canales prominentes que usaban la inteligencia artificial para crear tráileres falsos de películas y series .

Los dos canales Screen Culture y KH Studio, que atesoraban ambos más de dos millones de suscriptores y miles de millones de reproducciones, han desaparecido de la plataforma de vídeo propiedad de Google.

Ahora, al entrar en cualquiera de los dos canales, se puede leer el siguiente mensaje: "Esta página no está disponible. Lo sentimos. Intenta buscar algo más".

No es la primera vez que Google interviene en los dos canales conocidos por su contenido basado en IA generativa, ya que en los primeros meses del año suspendió la publicidad tras la investigación llevada a cabo por Deadline.

Una investigación centrada en la plaga en la que se están convirtiendo los vídeos generados con IA que se multiplican exponencialmente en la plataforma.

Los dos canales recuperaron la monetización cuando empezaron a añadir etiquetas como "tráiler fan", "parodia" y "tráiler concepto" en los títulos de los vídeos, aunque estas advertencias desaparecieron a los meses.

Volver a los titulares anteriores ha sido la gota que ha colmado el vaso para que YouTube tomara la decisión de cerrar los dos canales al infringir sus políticas sobre spam y metadatos que buscan la confusión.

Un YouTuber define bien el momento tras la medida disciplinaria que ha dado al cierre de los canales Screen Culture y KH Studio: "El monstruo ha sido derrotado".

Screen Culture basaba el contenido de sus canales en tráileres falsos que combinaban metraje oficial de ciertas películas con imágenes de IA que engañaban a muchos usuarios de YouTube al reproducirlos.

La justificación de Nikhil P. Chaudhari, fundador de Screen Culture, es que su equipo, compuesto por una docena de editores, explotaba el algoritmo de YouTube al adelantarse con la publicación de tráileres falsos y realizando iteraciones constantes en los vídeos.

El tráiler de Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos tenía 23 versiones distintas hechas por el canal Screen Culture, y algunas incluso sobrepasaban en los resultados de YouTube al oficial.

Lo peculiar de la investigación llevada a cabo por Deadline, es que algunos estudios de Hollywood, entre los que se encuentran a Warner Bros. Discovery y Sony, solicitaron a YouTube en secreto que garantizara que los ingresos publicitarios de esos vídeos fueran a parar a sus manos.

Porque, de alguna manera, incluso siendo tráileres "fake", mantienen viva la franquicia en la mente del consumidor, al igual que borrar el vídeo significa que nadie gane dinero y reclamarlo sería la ventaja de recibir todos los ingresos publicitarios.

Según indica Deadline, los estudios declinaron responder a las preguntas hechas por el medio.