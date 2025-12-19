Detenido en Francia por la instalación de malware en un ferry italiano: así quería intervenir el control a distancia

La IA está permitiendo que ciertos virus y malware logren una especialización que antes era simplemente impensable e incluso un ferry sea el objetivo para el control de forma remota.

Las autoridades francesas, según Bleeping Computer, han detenido a dos miembros de la tripulación de un ferry de pasajeros italiano sospechosos de infectar el barco con malware.

El objetivo parecía ser el control de la embarcación de forma remota. Y no es necesariamente un joystick que mueva el timón como si fuera un barco de juguete, sino para tomar el control de sistemas críticos que gobiernan el barco.

Esta semana la fiscalía de París anunció que un ciudadano búlgaro fue puesto en libertad sin cargos, mientras que un sospechoso letón, que se unió recientemente a la tripulación del ferry Fantastic, permanece detenido.

Trasladado a París el domingo pasado, se enfrenta ahora a cargos de conspiración al infiltrarse en sistemas informáticos en nombre de una potencia extranjera después de que se descubriera malware de acceso remoto a bordo del ferry, según Le Parisien.

La fiscalía de París declaró: "Las investigaciones llevadas a cabo por la GNV (Dirección General de Seguridad Interior) han dado lugar a la incautación de varios elementos que han de ser examinados en estrecha cooperación con las autoridades italianas".

El malware fue descubierto por GNV, que alertó a las autoridades italianas y a la Dirección General de Seguridad Interior de Francia (la agencia de contraespionaje de la nación) de que los sistemas informáticos a bordo del Fantastic fueron infectados con software sospechoso.

La acción se habría llevado a cabo cuando el ferry se encontraba atracado en el puerto mediterráneo de Sète.

GNV ha de compartir cuáles son los sistemas que fueron el objetivo por parte del letón detenido, aunque el malware sí que fue neutralizado "sin consecuencias", según informa France 24.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, también ha confirmado que la investigación aborda una presunta injerencia extranjera.

Sus palabras: "Es un asunto muy grave... unos individuos intentaron piratear el sistema de procesamiento de datos de un barco. Los investigadores están analizando una injerencia extranjera. Sí, una injerencia extranjera".

Aquí el ministro del Interior francés no quiso nombrar explícitamente a Rusia: "Hoy en día, a menudo hay un país detrás de la injerencia extranjera".

Justo a los días de que Nuñez confirmase que los servidores de correo electrónico del Ministerio del Interior francés sufrieran un ciberataque.

El martes, las autoridades francesas detuvieron a un sospechoso de 22 años vinculado a este incidente, que se enfrenta ahora a una pena máxima de 10 años de prisión tras ser acusado de acceso no autorizado a un sistema automatizado de procesamiento de datos personales como parte de un grupo organizado.