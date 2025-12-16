Cloudflare desglosa Internet en datos: casi un 20% más de tráfico mientras los bots de IA inundan las redes

Si bien el año 2024 fue sin duda el año de la IA, este 2025 ha sido el de la consolidación de su presencia en Internet. La carrera por la inteligencia artificial ha llevado a que las redes se inunden de contenido generado y en ocasiones, cuestionable.

Por eso no sorprende el informe de datos anual del proveedor de servicios Cloudflare, en el que se detallan algunos de los aspectos más técnicos del año en lo que a la Red de Redes refiere. Según Cloudflare, ha habido un aumento en el tráfico de Internet del 19%.

Según el informe de Cloudflare, el tráfico mundial de Internet ha visto un aumento significativo en su actividad, en una tendencia que comenzó directamente en enero, y que a medida que han ido llegando las festividades, ha ido creciendo.

El tráfico mundial de Internet aumenta

Cloudflare ha publicado su Year in Review, un análisis detallado de algunas de las cuestiones técnicas de Internet que han marcado este 2025. Una suerte de Apple Music Replay o Spotify Wrapped, pero centrándose en la web.

Uno de los datos más significativos se ve en un gráfico que no ha dejado indiferente a muchos. Una tendencia a la alza completamente desmesurada, que con sus altibajos, ha ido creciendo a medida que el año se ha ido consolidando.

Crecimiento del tráfico de Internet en Cloudflare. Cloudflare Omicrono

En la gráfica, podemos ver cómo a partir de enero, la tendencia se estabilizaba en base a un aumento leve del tráfico, en alrededor de un 3%. En mayo hay una subida desmedida, que llega a superar el 7%, manteniéndose en todo el verano.

La tercera y última subida directa se observa en septiembre, coincidiendo con la vuelta al trabajo tras las vacaciones y la escuela tras el verano. Los meses de navidad también reflejan un mayor consumo de Internet.

Un detalle que ayuda a ver estos datos con una mayor perspectiva es el tráfico de bots y rastreadores de IA, que han copado titulares durante todo el año 2025. Estos consumen contenido para entrenar modelos de IA de alta potencia.

Según Cloudflare, los bots de IA han sido el origen del 4,2% de las solicitudes HTML de Internet. Los bots sin IA han supuesto el 47,9% de la participación mundial en el tráfico de Internet, con el humano siendo un 43,5%.

Cloudflare añade a este informe un mapa interactivo de las interrupciones de servicio que se han dado en todo el mundo. Según el proveedor, de los 174 'apagones' de Internet a nivel mundial producidos en 2025, 83 han tenido relación directa con gobiernos locales.

Más métricas. En este aumento del 19% del tráfico, observamos que el 43% de dicho tráfico proviene de dispositivos móviles. Más del 70% de toda la población mundial usa un smartphone, siendo una entrada de acceso a Internet principal para muchos.

Uno de los últimos datos de relevancia posiciona a Estados Unidos como líder, y no de la mejor manera. Según Cloudflare, un 40% del tráfico de bots tuvo su origen en Estados Unidos. La segunda en el puesto es Alemania, con un tímido 6,5%.