La traducción simultánea de idiomas de los AirPods llega a todos en España: actualiza ya a iOS 26.2 para tenerlo

En noviembre, Apple anunció que una de las funciones más importantes de los recientes AirPods Pro 3 llegaría a España: la traducción simultánea de idiomas, que haría su desembarco con iOS 26.2. Y efectivamente, esa fecha ya ha llegado.

Con la llegada oficial de iOS 26.2 a los iPhone compatibles, la traducción en tiempo real ya está disponible en la Unión Europea. Y no solo a los AirPods Pro 3; tanto los AirPods Pro 2 como los AirPods 4 con cancelación de ruido también podrán aprovechar este sistema.

Con Traducción en Tiempo Real, el usuario se basa en Apple Intelligence y en el audio computacional para traducir conversaciones en todo momento, permitiendo que los usuarios se puedan entender únicamente con un iPhone y con los AirPods.

Traducción en Tiempo Real llega a España

Tal y como la misma Apple detalló en la WWDC 2025 y en un comunicado, el sistema de traducción se puede usar de varias formas. Tan solo necesitaremos unos AirPods compatibles y un iPhone 15 Pro o posterior conectado a los auriculares.

Y es que es Apple Intelligence el que se encarga de realizar las traducciones en el dispositivo, sin necesidad de una conexión a Internet. Esto, dijo Apple, ha supuesto un auténtico reto para Apple a la hora de cumplir con las exigencias de privacidad de la empresa americana.

AirPods Pro 3 Chema Flores Omicrono

Traducción en Tiempo Real no solo traduce literalmente lo que escuchamos, sino que también traduce el significado de la frase que estamos escuchando, en un uso muy fluido, natural e instantáneo del sistema.

La idea es que si hablamos con unos usuarios llevando unos AirPods compatibles, escucharemos traducciones de aquello que nos están diciendo. Si no tenemos unos AirPods, no pasa nada; seguiremos aprovechando esta función.

En lugar de usar unos auriculares, tendremos que aprovechar la app Traducir del iPhone para reproducir el audio traducido o para mostrar nuestras palabras en la pantalla, haciendo uso de la pestaña 'En Directo' de la aplicación.

Aprovechando tanto la cancelación activa de ruido de los AirPods como sus micrófonos con beamforming, los auriculares traducirán aquello a lo que le pongamos atención. Si además estamos en un entorno ruidoso, podremos utilizar los micrófonos del iPhone para mejorar el rendimiento de la traducción.

AirPods Pro 3 Chema Flores Omicrono

Para ello, solo será necesario acercar el teléfono a la persona con la que estamos hablando, combinando los micrófonos de los iPhone con los de los AirPods. Otro caso de uso real que Apple contempla es cuando ambos interlocutores tienen unos AirPods compatibles.

Si ambas personas usan unos AirPods con Traducción en Tiempo Real, los AirPods ajustarán la cancelación de ruido para bajar el volumen de la voz del otro usuario para que la traducción sea más fácil de seguir sin dejar de hablar de manera natural.

Por si fuera poco, este método de traducción también está integrado en Mensajes, Teléfono y FaceTime, todo ello con Apple Intelligence potenciando todo el conjunto generando traducciones prácticamente al instante.

La función llega junto a iOS 26.2 ofreciendo compatibilidad con un buen puñado de idiomas: chino simplificado y mandarín, japonés, coreano, italiano, portugués, alemán, inglés, francés y por supuesto, español.