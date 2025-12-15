Reino Unido quiere que los sistemas de Apple y Google bloqueen las fotos explícitas sin verificación de edad

Fotomontaje con la imagen de un iPhone y una chica en una cama. Manuel Fernández | Mukul Kumar Omicrono | Unsplash

Internet está transformándose poderosamente. Cada vez son más países, incluyendo España, los que están promoviendo sistemas de protección que entre otras cosas, buscan verificar la edad de los usuarios que navegan en algunos rincones de la red.

Reino Unido, una de las potencias más activas en este sentido, busca promover un nuevo sistema de verificación que bloquee de forma predeterminada las imágenes de desnudos en sistemas operativos; es decir, acabar con los 'nudes.'

Tal y como expone el Financial Times, el ejecutivo de Keir Starmer quieren que las desarrolladoras como Apple o Google implementen algoritmos que detecten la presencia de desnudos explícitos y no solo los bloqueen, sino que obliguen a verificar la edad del autor de estas imágenes.

Reino Unido carga contra el envío de 'nudes'

El término 'nude' es la referencia coloquial a las imágenes de desnudos explícitos enviadas y recibidas. El acto de enviar este tipo de contenido de forma indeseada a una persona ajena está extremadamente extendido en nuestra sociedad.

Obviamente, los menores no se libran de esta tendencia, con niños y niñas recibiendo este tipo de imágenes de forma impune. Reino Unido quiere acabar con ellas, esta vez tirando de la potencia de la inteligencia artificial en los sistemas operativos actuales.

La medida va en los dos sentidos. Por un lado, el sistema bloqueará de forma automática las imágenes de desnudos explícitos, con la idea de que sea el SO (sistema operativo) el que impida la propia visualización de dicho contenido. Para verlas, será necesario verificar la edad del usuario.

Por el otro, no será posible enviar o tomar estas fotografías, de nuevo, sin la verificación de edad pertinente. El objetivo es que el intercambio de estas imágenes no sea posible, a menos que ambos usuarios se verifiquen como adultos legales.

Esta iniciativa está centrada, sobre todo, en los respectivos sistemas operativos de Apple y Google para móviles, o lo que es lo mismo, iOS y Android, respectivamente. Sistemas que ya integran algunas funciones para bloquear estas imágenes, por otro lado.

iOS ofrece una suite de herramientas parentales que detectan esta clase de fotografías en apps como Mensajes, FaceTime o AirDrop, advirtiendo tanto a los menores como a los padres sobre la naturaleza misma de estas imágenes antes de verlas.

El problema es que usuarios menores de 13 años necesitan una contraseña para acceder a estas imágenes, mientras que los mayores de esta edad, simplemente tienen que evitar esta alerta en pos de ver el contenido.

Android por su lado integra el famoso sistema Family Link, también orientado al control parental del dispositivo de un menor gracias a los servicios de Google. Permite bloquear el acceso a ciertas aplicaciones y establecer límites en tiempos de uso.

La app de Google Messages, el homónimo de Mensajes de iOS en Android, sí que integra una advertencia de contenido sensible, que los usuarios pueden activar o no. Aplicaciones de terceros se pueden valer del sistema SafetyCore que también cataloga este contenido.

Sin embargo, ni Android ni iOS montan métodos de detección de desnudos por inteligencia artificial, y ninguna de sus desarrolladoras ha confirmado que vayan a implementarlos. Dada la inclinación de Apple por la privacidad, es difícil pensar que lo vayan a hacer.

De hecho, Apple ha vivido una guerra abierta muy reciente contra el gobierno de Reino Unido, ante las constantes exigencias de implementar una puerta trasera que diera acceso al ejecutivo anglosajón a las copias de seguridad cifradas de la nube iCloud.

Tal es el peso de la iniciativa que el Ministerio del Interior habría barajado la idea de convertir este sistema en un requisito de venta obligatorio para los dispositivos vendidos en el territorio británico. Sin embargo, esta idea no se ha aplicado, al menos de momento.

No obstante, los funcionarios impulsores de esta legislación sí que se han planteado extender esta exigencia a sistemas operativos de escritorio, como Linux o Windows, para complementarlas con los mecanismos de verificación de edad presentes en el país.

Lo cierto es que un sistema de este calibre implicaría cuestiones importantes en torno a la privacidad del usuario en dispositivos móviles usualmente de carácter privado. Está por ver si Apple y Google aceptan y, sobre todo, si los ciudadanos abogan por ella.