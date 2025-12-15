La polémica actualización de LG en televisores: instala Microsoft Copilot en una app para webOS que no se puede borrar

La carrera por la inteligencia artificial está muy presente en España y junto a ella, una posible burbuja que de producirse, podría llevarse por delante a numerosas empresas. En su afán por hacer la IA rentable, LG está implementándola en sus televisores.

Según denuncian algunos usuarios en Reddit, LG habría publicado una nueva actualización de firmware para televisores seleccionados implementando la app de Microsoft Copilot de forma sorpresiva, sin opción a su desinstalación.

Cabe aclarar que a principios de año, LG anunció el añadido de una sección entera de inteligencia artificial. En ese mismo comunicado, prometían el acceso a Copilot en sus televisores, "permitiendo a los usuarios encontrar y organizar eficientemente información compleja".

Copilot en televisores LG

Todo ha comenzado en el subrredit r/midlyinfuriating, donde el usuario defjam16 publicó una imagen. "La actualización de mi televisor LG ha instalado Microsoft Copilot, la cual no puede ser eliminada".

Otros usuarios en ese mismo subforo no solo han confirmado que les ha pasado algo muy parecido, sino que la función Live Plus ahora está activada por defecto. Una función que permite que el contenido consumido en el televisor puede ser reconocido por anunciantes.

La clave, como decimos, es que la app de Microsoft Copilot no se puede desinstalar. La única manera de quitarla del listado de apps es ocultarla. Las opciones para administrar aplicaciones dentro de las últimas versiones de webOS no permiten desinstalarla.

La misma LG explica que cuando Live Plus está habilitado, el contenido del televisor y la información de visualización se pueden utilizar para servicios personalizados, como recomendaciones de contenido y anuncios.

Posteriormente a la publicación original, otros usuarios en otras comunidades se unieron a las quejas, no tanto por la presencia de la aplicación sino por la imposibilidad de desinstalarla. Algo que, como es lógico, ha desatado la furia de los usuarios.

Este movimiento se une al que Samsung realizó de forma paralela en sus televisores, habilitando la suite Samsung Vision AI. Una interfaz que aprovechaba el asistente y los modelos de Perplexity para mostrar información contextual por IA en los televisores de la empresa.

Comment

byu/defjam16 from discussion

inmildlyinfuriating

Las opciones para con los usuarios son limitadas. Por un lado, estos recomiendan no actualizar el televisor, manteniendo el dispositivo sin conexión a Internet y desactivando la actualización automática en los ajustes.

Por el otro, nunca es recomendable no actualizar nuestros dispositivos. Las actualizaciones mejoran aspectos críticos de seguridad, por lo que al mantenernos en versiones antiguas, corremos riesgos innecesarios.

El mejor consejo es el más simple; ocultar la app de Microsoft Copilot y desactivar Live Plus. Está por ver si la integración de la inteligencia artificial en los dispositivos de consumo se ve agravada con implementaciones más agresivas.