World App, la superaplicación de Sam Altman que te verifica como un humano y permite hasta gestionar criptos

El año 2024 no fue muy bueno para Sam Altman, al menos si nos referimos a World, su iniciativa para desarrollar lo que él mismo llama "una verdadera red humana". Tras la polémica con los escaneos de iris, World acaba de presentar su nueva 'superapp', llamada World App.

La misma World llama así a esta nueva aplicación para smartphones, que pretende ser la navaja suiza idónea para los usuarios que deseen estar verificados dentro de esta plataforma en la era de la inteligencia artificial.

Y es que la idea de World es precisamente el desarrollo del concepto llamado 'superapp', que da vida a plataformas como WeChat en China. El objetivo es que esta pieza de software sea una navaja suiza del día a día y que esté repleta de funciones.

World Chat: criptos, mensajería cifrada y más

World es el resultado del proyecto Worldcoin, iniciativa de Sam Altman que abogaba por la creación de la mayor red de personas verificadas como reales. Este sistema abría la puerta al usuario a recibir criptos por escanear su iris.

Los numerosos problemas que esta plataforma generó en torno a la privacidad y el recelo de las agencias de protección de datos como La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), causaron que los orbes escaneadores dejaran de estar disponibles en algunos países.

Worldcoin Reuters/Annegret Hilse Omicrono

Posteriormente, World —la firma detrás de Worldcoin— se unió a Match Group para asegurar de nuevo una red de usuarios verificados como personas reales y únicas, intentando evitar la presencia de bots e inteligencias artificiales.

El escaneo del iris sirve para que World reconociera la humanidad del usuario, en una prueba única que generaría un identificador digital intransferible, con el que operar en diferentes servicios de Internet y gestionar la cartera de criptomonedas de la misma empresa.

Ahora, World permite añadir a este sistema de iris una identidad única digital escaneando el pasaporte con la app de World, lo que demostraría los datos más específicos del usuario como su nacionalidad, su edad o la titularidad de su pasaporte.

El plan de Sam Altman es reforzar la seguridad cada vez más cuestionada de Internet, erradicar las cuentas falsas y crear un sistema de identificación universal para los seres humanos, creando así la World Network.

Worldcoin en el Gran Plaza 2 de Majadahonda Marta S.R. Omicrono

Es aquí donde entra en juego World App, la superapp ya disponible que se postula como una reinvención total de la app ya previa que incluía, por ejemplo, la mensajería cifrada en World Chat.

Por un lado, World Chat promete conversaciones privadas entre usuarios, de nuevo, clasificados como humanos. Nada de bots, nada de IAs. En World Chat, todos los que chatean, incluyen fotos de perfil verificadas con fotos de los orbes escaneadores de World.

World Chat es básicamente un clon de WhatsApp. Permite enviar y recibir archivos, enviar o solicitar pagos, hacer chats grupales, etcétera. Todo ello con un sistema de cifrado único que impide que ni siquiera World vea lo que estamos escribiendo.

Dentro de la app World nos encontramos con una cartera monetaria para "acceder y usar activos digitales a través de fronteras con simplicidad y confianza, todo desde la app", en cuentas virtuales impulsadas por Bridge.

World Chat. World Omicrono

En esta plataforma, se contempla la posibilidad de recibir las nóminas directamente desde el empleador sin necesidad de que este esté ubicado en la blockchain. Por supuesto, esta cartera también sirve para manejar criptomonedas fácilmente.

Los usuarios verificados en World reciben un número de cuenta personal y único, soporte multidivisa y compatibilidad con conversión de depósitos de dólares estadounidenses a la criptomoneda USDC.

Desde su lanzamiento, World incluye compatibilidad con la stablecoin EURC, wMXN, wARS, wCLP, wBRL, wPEN y wCOP. Luego tenemos la función Earn, para transferir activos elegibles a un saldo de Earn y recibir "recompensas variables".

El sistema de verificación recibe mejoras. El identificador World ID dispondrá de una nueva insignia de humano verificado, una garantía de edad para demostrar que son mayores de ciertas edades e integración total con Tinder. Se puede descargar para iOS y para Android.