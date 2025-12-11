Lo nuevo de Shazam es perfecto para artistas: les permite ver qué partes de una canción han sido más buscadas en la app

Aunque Apple Music y otros servicios de Apple copen más titulares en España, otros como Shazam están históricamente presentes en nuestro día. Por eso, la manzana mordida va mejorando sus funciones sin parar desde hace años.

Y esta no es una excepción. Apple acaba de presentar 'Secciones Populares', una característica para la aplicación de búsqueda musical consistente en ver qué partes de las canciones que encuentran los usuarios son las más populares.

La idea es que Secciones Populares destaque momentos clave dentro de una canción; los momentos que, según la plataforma, generaron "la mayor actividad en Shazam durante la última semana". Una métrica que, además, es útil conocer.

Las partes más buscadas dentro de una canción

En el mundo de redes sociales en el que nos encontramos, es vital promocionar una canción de manera inteligente. Y eso pasa por hacer que alguna de sus partes sea llamativa, pegadiza, o ambas cosas al mismo tiempo.

De hecho, un fenómeno que se está dando de manera más común en estos últimos días implica encontrar una canción cuyo estribillo suena bien, pero que no acaba de convencer en el resto de partes.

Función con su gráfico dedicado en una canción descubierta por Shazam. Apple Omicrono

Es importante, por ende, saber qué partes de una canción han generado más interés entre los usuarios. Secciones Populares busca eso; los usuarios podrán ver cuáles han sido las secciones que más actividad han generado entre las canciones mejor posicionadas en las listas de Shazam.

Según Apple, la función totalmente interactiva mostrará "la popularidad relativa de cada segmento a lo largo de la canción", permitiendo a los usuarios pasar el cursor sobre el gráfico para revelar marcas de tiempo precisas y segmentos correspondientes.

El objetivo es conseguir una visión única de los fragmentos de canciones que más están resonando, lo que consigue una "mayor participación de la audiencia en Shazam", según la firma de Cupertino.

Ole Obermann, de Apple Music, explica que con este sistema se revela "qué momento de una canción captó la atención del oyente", brindando por el camino "a los artistas y a la industria una visión sin precedentes".

Lo mejor es que Secciones Populares ya está disponible. Comenzó a implementarse el pasado 10 de diciembre tanto en las versiones móviles de Shazam como en su modalidad para ordenadores.

Esta es solo una novedad más en la plétora de actualizaciones que Shazam ha recibido este año, incluidas algunas como la incorporación de enlaces de artistas, biografías, la sección de conciertos "Recién Anunciados" y mucho más.