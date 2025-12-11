Gemini para Chrome llega a iPhone e iPad: así podrás usar el asistente de IA en los dispositivos de Apple

Los cambios que Google propuso respecto a Chrome en el Google I/O 2025 de mayo aspiran a dejar huella en España. Entre los cambios pudimos ver una omnipresencia de Gemini en Google Chrome que ahora está aterrizando en iPhone e iPad.

Tal y como ha adelantado Google en un documento de soporte, las funciones que permiten utilizar Gemini en el navegador Chrome ya se están desplegando para iOS y para iPadOS. Un despliegue escalonado, eso sí, pero que ya está comenzando.

Por el momento, esta novedad se queda en Estados Unidos, pero desde Google ya ha anunciado que extenderán este uso de Gemini expandido en otros territorios. Así, es más que probable que cuando se lance oficialmente en España, podamos usar Gemini desde Chrome en dispositivos Apple.

Gemini para Chrome: llegará a iPhone e iPad

Según expone Engadget, la web de soporte de Google para el uso del asistente en Chrome aclara que aunque esta función no está disponible aún para todos los usuarios, se está implementando de forma gradual en estos momentos.

Los requisitos son claros: residir en EE.UU, configurar el idioma del teléfono en inglés, iniciar sesión en el navegador, usar su última versión y, lo más importante, tener 18 años o más. ¿Cómo se usa Gemini en Chrome desde el iPhone?

Chatea con Gemini en Chrome Manuel Ramírez El Androide Libre

Una vez abierto Chrome, el usuario deberá tocar en el icono de Herramientas de página en la parte superior del navegador, que le llevará a una pantalla de configuración de Gemini. Tras ello, podrá abrir un chat con el asistente con el icono de Gemini.

Google aclara que "de forma predeterminada, tu página actual se comparte con Gemini en Chrome". Para dejar de compartirla, el usuario tendrá una opción dedicada para ello. También será posible invocar a Gemini desde la opción "Más" y "Preguntar a Gemini".

Básicamente, tenemos un completo entorno de asistencia vía Gemini en Chrome. Mediante una ventana flotante con un chat, el usuario podrá resumir artículos, modificar recetas, explicar temas complicados de forma simplificada o pedirle recomendaciones.

Google también promete que Chrome integrará el sistema Gemini Live para tener conversaciones naturales con el asistente. La ventana contextual será la forma de interactuar con el asistente, que verá lo que ocurre en nuestras pestañas.

Si bien es cierto que de momento en España no podremos hacer uso de Gemini en Chrome al estar limitado a Estados Unidos, su llegada a iOS e iPad es sin duda una gran noticia de cara a su futuro despliegue.

Es esperable que cuando se pueda aprovechar el chatbot en idioma español, esté prácticamente disponible desde el primer día en los dispositivos de Apple. Una característica que hará las delicias de los más acérrimos fanáticos de la IA de Google.