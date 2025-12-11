ChatGPT se alza como la app más descargada de iPhone en 2025: le siguieron de cerca Temu, Threads y TikTok

Apple está finalizando este año 2025 a lo grande. Hace poco celebró en España los App Store Awards, que premiaban lo mejor del año en cuanto a aplicaciones. Le siguió un excelso Apple Music Replay, que sirvió para hacernos una idea de qué hemos escuchado en estos 12 meses.

La manzana mordida ya le está poniendo el punto y final a este 2025 con un listado de las apps más descargadas del 2025 en España. Un top que incluye las apps gratuitas, de pago y juegos más descargados desde la tienda de Apple.

Por supuesto, el rey indiscutible no es otro que ChatGPT, el chatbot por antonomasia que ha dominado el mercado con sus millones de usuarios únicos al mes. Le siguen de cerca, eso sí, otras apps harto interesantes.

Las aplicaciones más descargadas de iPhone

Apple ha dividido estos tops en función de la plataforma, el tipo de aplicación o si es un juego. En total, ha desglosado 9 tops enteros que van desde aplicaciones para iPhone hasta juegos de iPad, pasando por títulos de Apple Arcade.

Todas en un listado de 10 aplicaciones y juegos por plataforma. En este sentido, nos centraremos en los iPhone, pero también es importante ver los listados de iPad y Apple Arcade para entender las tendencias de este 2025 respecto al software.

Aplicaciones gratis para iPhone ChatGPT Temu Threads Google Chrome TikTok Google WhatsApp Cl@ve Instagram Google Maps

Aplicaciones de pago para iPhone Threema | Secure Messenger GSE SMART IPTV PRO AutoSleep Track Sleep on Watch Blitzer.de PRO Shadowrocket Procreate Pocket AnkiMobile Flashcards PhotoPills Monash FODMAP Diet WorkOutDoors

Juegos gratis para iPhone Block Blast Roblox Clash Royale Pokémon TCG Pocket Among Us! 8 Ball Pool Township Parchisi STAR Brawl Stars Subway Surfers

Juegos de pago para iPhone Minecraft Balatro Pou Geometry Dash Plague Inc Monopoly Red's First Flight Stardew Valley Animal Crossing: Pocket Camp C RFS - Real Flight Simulator



De forma adicional, Apple ha desglosado las apps de pago y gratis más populares e iPad. La cosa no cambia demasiado; ChatGPT sigue liderando, esta vez junto a Google Chrome, Canva y las apps de streaming más relevantes como Netflix, YouTube o Disney+.

¿Y qué hay de Apple Arcade, la suscripción de juegos de Apple? Balatro+ se hace con el primer puesto, junto a Sneaky Sasquatch, NBA 2K25, Hello Kitty Island Adventure o Snake.io siguiendo justo debajo del título de LocalThunk.

La visión que nos arrojan estos tops es clara: la IA ha llegado para quedarse, siendo el motor del día a día de muchos usuarios en España. El entretenimiento, las compras y la comunicación siguen su estela muy de cerca con sus respectivas aplicaciones.

Llama la atención la diferencia entre aplicaciones de pago y gratuitas; mientras que las segundas son apps del día a día, las primeras están orientadas a la productividad y a la creación multimedia, entre otros.