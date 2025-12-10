Europa aprueba el sistema creado por Apple y Google para cambiar entre iOS y Android: "Es el resultado de la DMA"

Fotomontaje con la bandera de la Unión Europea y un iPhone. Manuel Fernández Omicrono

El pasado 9 de diciembre saltaba la noticia en España: Apple y Google trabajaban en una alianza histórica para conseguir que la transición entre iPhone y Android sea lo más sencilla posible. Un día después, la Unión Europea se atribuye parte del mérito de esta colaboración.

Apenas 24 horas tras el anuncio de dicha alianza, la Comisión Europea ha asegurado que este suceso es un ejemplo del buen funcionamiento de la Ley de Mercados Digitales, y de los beneficios que aportará a los usuarios.

Un portavoz de la Comisión ha confirmado, según dice 9to5Mac, que la solución de portabilidad propuesta por la gran G y la manzana mordida es un "resultado directo de la DMA", para "garantizar una portabilidad de datos eficaz".

Europa alude a la DMA otra vez

El pasado día 9 estuvo marcado por la inesperada alianza entre Apple y Google para desarrollar un sistema que permitiría a los usuarios realizar un traspaso más sencillo entre iOS y Android, simplificando el proceso por el camino.

La idea es que gracias a este sistema, los usuarios lo tengan más fácil a la hora de abandonar estas plataformas. Los servicios de Google reciben una nueva opción llamada "Emparejar con iPhone o iPad" que implica un identificador y una contraseña únicos.

Proceso para emparejar un iPhone o un iPad con un móvil Android Android Authority El Androide Libre

Estas credenciales son generadas por el dispositivo para cada conexión, garantizando un mayor nivel de seguridad. Todo indica que no hará falta introducir dichos datos, sino que se generará un código QR para escanearlo con el otro móvil.

Es ahí cuando el iPhone y el Android se podrán 'encontrar' usando la conexión WiFi local, realizando el procedimiento de transferencia de datos. Por si fuera poco, el sistema también permitirá restaurar datos de un iPad o un iPhone.

A diferencia de lo ocurrido por la solución de compatibilidad con AirDrop vista en los Google Pixel 10 que fue desarrollada únicamente por Google, esta nueva plataforma ha sido codesarrollada en un proyecto conjunto entre ambos titanes tecnológicos.

El beneficio directo de esto es que los iPhone también tendrán compatibilidad total con este nuevo proceso. El equivalente en iOS ya se ha podido ver en el código y documentación referente al sistema por parte de Apple.

Proceso para pasar entre un móvil Android y un iPhone en iOS 9to5Mac El Androide Libre

La Comisión Europea ha hablado sobre este tema, y además de verlo con muy buenos ojos, ha aludido a la Ley de Mercados Digitales (DMA) como catalizador para la creación de dicho proceso de traspaso de datos.

En una declaración, la Comisión aclara que esta solución "permitirá a los usuarios transferir fácilmente datos de iPhone a Android y viceversa al configurar un nuevo dispositivo". Alaban además que sea una solución "inalámbrica".

Compara esta noticia con la ya conocida solución de transferencia de eSIM (tarjetas SIM electrónicas), también desarrollada por Google y Apple, para simplificar el traspaso de estas tarjetas entre sistemas.

Por último, el portavoz aclara que ambas soluciones, incluyendo la de la transferencia de eSIM, son "resultado directo de la DMA, que requiere servicios designados (incluidos iOS y Android) para garantizar una portabilidad de datos eficaz".

Apple Intelligence en MacBook, iPad y iPhone Apple Omicrono

Y es que desde la Comisión recuerdan que Apple ya presentó en marzo de 2024 y en marzo del 2025 un "resumen de su trabajo en este proyecto en sus informes de cumplimiento de la DMA", dando como resultado este trabajo de ingeniería.

La entidad europea finaliza su posicionamiento hablando de los desarrolladores de terceros. Gracias a esta novedad, dicen desde la Comisión, podrán "retener fácilmente a los usuarios cuando cambien de un iPhone a un dispositivo Android y viceversa".