Apple se adelanta a WhatsApp: su fórmula secreta para que iMessage no sea prohibido en países autoritarios

Fotomontaje con un iPhone y el icono de iMessage. Manuel Fernández Omicrono

Hace escasos días supimos en España que el gobierno de Vladímir Putin prohibía en el país las apps de FaceTime y Snapchat, acusándolas de ser usadas para organizar "actos terroristas". Una suposición que llevó a muchos a que se preguntaran por qué no habían prohibido iMessage.

iMessage, o Mensajes, es la app de mensajería dispuesta en iOS que permite, entre otras cosas, recibir y enviar mensajes SMS o bien mensajes bajo el estándar RCS. Un diseñador podría tener la respuesta sobre el porqué iMessage no ha sido prohibida en Rusia.

Hablamos de John Gruber, escritor y bloguero tecnológico conocido por ser el creador del lenguaje de marcado Markdown. Recalca cómo bloquear iMessage implicaría bloquear, de forma directa, las notificaciones push de iOS.

Si bloqueas iMessage, no hay notificaciones push

Poco después del bloqueo por parte de Rusia, Gruber se hizo la pregunta en voz alta: ¿por qué bloquear FaceTime o Snapchat y no bloquear iMessage? Especialmente desde que se ha impuesto el sistema RCS para jubilar definitivamente a los SMS.

La imposición de Rusia por controlar todas las vías de comunicación posibles choca frontalmente con el hecho de que iMessage siga en activo. Pero hay un problema; iMessage se basa en el estándar APN, lo que consigue que al bloquear esta app, se bloquean otras cosas.

iMessage y Mensajes de Google en una única app Manuel Ramirez El Androide libre

En concreto, las notificaciones push. Este tipo de notificaciones son las que envían servicios y apps a los dispositivos, en este caso a través del Apple Push Notification Service (APNs). Dichas notificaciones no requieren que las apps que las envían estén siquiera abiertas.

Las notificaciones de este estilo son vitales a la hora de interactuar con nuestro dispositivo. Permiten a una app avisar sobre eventos importantes, mostrar contenido breve sin abrir la app y mantener al usuario informado sobre todo tipo de cuestiones.

Gruber, de hecho, cita un documento de seguridad que relata cómo funciona iMessage. "Gracias al servicio de notificaciones push de Apple (APN), iMessage permite enviar mensajes de texto y archivos adjuntos", dijo Apple en el documento.

La app "no almacena contenido de los mensajes ni los archivos adjuntos", y además sincroniza todo su contenido entre los dispositivos. Otro documento, esta vez de soporte proveniente del fabricante y proveedor GFI Software, lo deja todavía más claro.

Novedades de iOS 15. Apple Omicrono

Citando su dispositivo Exinda, GFI Software relata que "una app que muchos considerarían descartable o cuyo ancho de banda se puede limitar fácilmente es iMessage. Al bloquear o descartar su tráfico, los usuarios pueden experimentar un problema".

Continúa asegurando que este problema causaría "que todas las notificaciones push en dispositivos iOS con tráfico a través de Exinda (es decir, WiFi) dejarán de mostrarse". La causa es precisamente este servicio APNs de Apple.

Así, toda la base de notificaciones que aprovecha el sistema para, por ejemplo, enviar notificaciones de calendario, WhatsApp o correo electrónico quedaría inutilizada en caso de bloquear iMessages.

Es evidente que Apple no ha implementado este sistema para evitar los bloqueos en países autoritarios. Se cree que dicha salvaguarda se implementó para evitar que las operadoras de telefonía bloquearan esta app para favorecer el uso de SMS.

Nuevas notificaciones en iOS Apple Omicrono

Y es que fue en 2011 con iOS 5 que Apple anunció el Centro de Notificaciones, el espacio del iPhone dedicado enteramente a las notificaciones push para las apps del momento. En aquella época, se anunció una integración total con Twitter y otras apps.

Ya en aquel momento, dice Gruber en su blog, las operadoras norteamericanas usaban estas notificaciones como argumento de venta para forzar a los usuarios a que abandonaran los conocidos teléfonos básicos para pasarse a un iPhone, el novedoso teléfono inteligente.

Ante la perspectiva de usar iMessage como sistema de mensajería instantánea entre usuarios de EE.UU, las operadoras podrían haber bloqueado esta app en pos de seguir usando los SMS. Pero al hacerlo, habrían bloqueado las notificaciones.

El gol es doble; además de evitar que estas operadoras cargasen contra iMessage, evitas que un país autoritario como Rusia bloquee el servicio. Esto explica por qué este sistema sigue presente en otras zonas con regímenes impuestos, como sería China.