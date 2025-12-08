Apple Fitness+ llegará por fin en español: el servicio de entrenamiento tendrá el esperado doblaje en castellano

Hace más de 4 años que Apple Fitness+, el servicio de entrenamientos personalizados de Apple llegó a España. Desde entonces y pese al escrutinio sobre la plataforma, los de Cupertino han ido actualizando esta app, que ahora recibe doblaje en español.

Así lo ha anunciado la propia Apple en un comunicado, relatando el lanzamiento de Apple Fitness+ en 28 nuevos países. Junto a esta expansión de la plataforma, la manzana mordida ha incluido doblaje al español "cientos de entrenamientos y meditaciones".

Este doblaje digital no estará hecho por profesionales, eso sí. La misma Apple detalla que estas voces estarán generadas a partir de voces reales, usando de base las voces reales de los entrenadores deportivos de los que dispone Fitness+ en su servicio.

Apple Fitness+ incluye doblaje al español

Cabe aclarar que Apple Fitness+ ya se encontraba en España desde hace unos años, pero con un pequeño problema: varios de sus entrenamientos y meditaciones no tenían doblaje en español. No obstante, era posible acceder a prácticamente todo el catálogo de entrenamientos desde la app.

A partir de comienzos del próximo año, Apple habilitará estos doblajes digitales en varios idiomas, incluyendo el español, el alemán y el japonés. Este último es importante, ya que entre los 28 países que reciben este servicio, se encuentra la nación nipona.

K-Pop en Fitness+. Apple Omicrono

Al comenzar una sesión de entrenamiento o meditación que tenga un doblaje, el usuario podrá habilitarlo antes de comenzar. Si se seleccionan los idiomas español, japonés o alemán, Fitness+ reproducirá los episodios automáticamente si el doblaje en dicho idioma está disponible.

Por otro lado está la expansión de Fitness+. Entre los países que adoptarán por fin este sistema se sitúan Chile, Países Bajos, Singapur, India y Taiwán. Algunos países comenzarán a implementar Apple Fitness+ el próximo día 15, mientras que Japón se irá a 2026.

Jay Blahnik, vicepresidente de Tecnologías de Fitness de Apple, explicó en el anuncio que "gracias a su perfecta integración con los dispositivos Apple, Fitness+ ha inspirado a los usuarios a vivir un día más saludable", aludiendo al reciente lanzamiento de los AirPods Pro 3.

Otro de los añadidos de Apple Fitness+ que ha sorprendido a los usuarios ha sido la inclusión del K-Pop. Este nuevo género musical, que cada vez encandila a más adeptos, estará disponible para todos los tipos de entrenamiento globales en la aplicación.

Para hacer uso del doblaje digital en Apple Fitness+ será necesario un dispositivo con iOS 26.1, iPadOS 26.1 o tvOS 26.1, como mínimo. Cualquier dispositivo que no tenga esta actualización no podrá disfrutar de estas ventajas de nueva generación.