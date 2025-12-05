Putin prohíbe Snapchat y FaceTime en Rusia: acusa a las apps de ser usadas para "organizar actos terroristas"

Desde que estallara la invasión de Rusia contra Ucrania, las noticias sobre prohibiciones y limitaciones perpetradas por el gobierno ruso no han parado. Han sido el caso de apps como WhatsApp y Telegram, e incluso los iPhone se han visto afectados en el seno del Kremlin.

Putin vuelve a la carga y esta vez, ha prohibido el uso de FaceTime y Snapchat, reporta Bloomberg. Las agencias de comunicaciones estatales han dado la noticia, asegurando que ambos servicios eran usados por terroristas.

Es el mismo motivo que el gobierno ruso enarboló para limitar las llamadas de WhatsApp y Telegram. En este caso, Rusia denuncia que tanto FaceTime como Snapchat estaban siendo usadas para "organizar y llevar a cabo actos terroristas".

La censura de Rusia se extiende

La agencia de comunicaciones Roskomnadzor, también conocida como Servicio Federal de las Comunicaciones, la Tecnología de la Información y los Medios de Comunicación (RKN) es la agencia ejecutiva federal rusa, ligada directamente al Kremlin.

Es el organismo que se encarga de controlar, monitorear y sobre todo, censurar medios de comunicación contrarios a Putin, así como las vías alternativas de comunicación. Es la misma que restringió las llamadas por WhatsApp y Telegram en Rusia en agosto de este año.

Llamadas por Facetime para que la familia no se pierda la manifestación. Rodrigo Mínguez.

En noviembre de este mismo año, Rusia amenazó con extender esa prohibición a toda la app de WhatsApp, pudiendo eliminarla del país. También acusó a la app de Meta de infringir las normativas locales, poniéndola en el ojo de mira del gobierno ruso.

Citando a Interfax, el servicio de noticias ruso, se ha podido saber la prohibición total del acceso a Snapchat y a FaceTime, el sistema de videollamadas propiedad de Apple y presente en prácticamente todos los dispositivos de la firma.

Ambas plataformas se suman así a la plétora de servicios y aplicaciones que han sido 'baneados' de Rusia desde 2022, cuando comenzó la invasión ucraniana. X (Twitter), Facebook e Instagram fueron las primeras aplicaciones en ser prohibidas, seguida poco después por Signal.

Ya en agosto y tras las limitaciones en Telegram y WhatsApp, el Kremlin elaboró una lista de apps respaldadas por el gobierno que debían estar preinstaladas en todos los teléfonos vendidos en el país, sin excepción.

Snapchat web

Hablamos de MAX, la app de mensajería rival de WhatsApp y que ha sido comparada por el mismo gobierno con WeChat. Y sí, aprovecha el mismo concepto de 'app para todo' que ha atraído a magnates como Elon Musk y que aspira a crear las llamadas 'superapps'.

El diseño de estas aplicaciones imita completamente a las de Telegram y WhatsApp. Incluso se han dado denuncias acerca del plagio de MAX a canales de Telegram de forma descarada, sin pedir permiso siquiera a los administradores de su homónima.

No es la única aplicación impuesta en este sentido por las autoridades rusas. Otra app, LIME HD TV, permite ver canales de televisión estatales rusos de forma gratuita. Al igual que MAX, LIME HD TV debía estar preinstalada en todos los dispositivos compatibles rusos a partir del 1 de enero.

Todas estas prohibiciones y limitaciones han llevado a que las empresas respondan con mano dura.Apple, en febrero del 2025, impidió que Rusia accediese al Apple Developer Enterprise Program (ADEP), sin ir más lejos.

Vladímir Putin este miércoles durante un evento en Moscú. Alexander Scherbak Reuters / Sputnik

Justo cuando se producían las primeras prohibiciones, Twitter y Spotify bloqueaban cuentas y contenido de medios afiliados al Kremlin. Esta idea fue replicada por Meta, que eliminó medios estatales rusos de Facebook e Instagram por "actividades de injerencia extranjera".

El último caso de prohibición, y quizás el más sonado, ha sido el de ROBLOX. El popular videojuego para niños fue eliminado del país, por promover la "propagación de propaganda LGBT". Un bloque más en el proyecto de Rusia por controlar los medios de comunicación externos y la narrativa interna en el país.