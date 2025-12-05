Apple ilumina las torres del mítico edificio Battersea de Londres con diseños hechos enteramente con iPad

Es sabido en España que Apple acostumbra a realizar sus proyectos y producciones con sus propios dispositivos. Para grabar su última cinta, F1: La película, usaron cámaras secretas basadas en cámaras de iPhone. Algo muy similar a lo que hicieron con su último anuncio navideño.

Sabedora de este hecho, Apple lanzó un concurso público llamado Your Tree at Battersea ('Tu árbol en Battersea', por su traducción) en Reino Unido, que permitiría a usuarios llevar sus diseños hechos en iPad al mítico edificio Battersea, reconvertido en un centro comercial.

La compañía ya ha anunciado que hasta el próximo 24 de diciembre, mostrarán en las clásicas torres de lavado de la central Battersea diseños ganadores, junto a árboles dibujados por artistas y figuras destacadas del panorama artístico británico.

Los árboles de Navidad de Apple en Reino Unido

¿Qué es el edificio Battersea? Esta edificación, conocida como la Battersea Power Station, es una antigua central eléctrica inactiva en el barrio de Battersea, Londres. Es uno de los edificios más icónicos de la ciudad, ubicado en la orilla sur del Támesis, en el distrito de Wandsworth.

Su actividad comenzó en los años 40, y tuvo un papel clave en la historia energética de Inglaterra de medio siglo. El complejo constaba de dos centrales, diseñadas en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.

Diseño proyectado sobre Battersea. Apple Omicrono

El diseño dio lugar a un brutal edificio con cuatro chimeneas en su estructura. Poco antes de cesar su actividad, cuando se desmanteló en el año 1975, fue catalogado como monumento protegido de Grado II. Desde el 83, el Battersea estuvo prácticamente abandonado.

No fue hasta el año 2012 cuando se firmó un acuerdo con SP Setia y Sime Darby de Malasia para reconvertir el terreno y darle la clase de centro urbano que tiene ahora, incluyendo viviendas, locales de ocio e incluso oficinas.

Son estas oficinas las que ocupa precisamente la división británica de Apple. Concretamente, anunciaron la ocupación del 40% del espacio disponible para oficinas en este nuevo complejo, llevando a 1.400 trabajadores londinenses al Battersea.

Por supuesto, también cuenta con una tienda propia, la Apple Battersea, directamente incluida en el interior de la otrora central eléctrica. La número 40 dentro de Reino Unido, y una de las más importantes del país.

Algunas propuestas ganadoras. Apple Omicrono

El concurso giraba precisamente en torno a diseñar un árbol de navidad que pudiera proyectarse en dos de las chimeneas o torres de lavado de la central de Battersea. Ahora, el certamen tiene sus propios ganadores, con 24 propuestas alzándose con la victoria.

Desde el día 3 de diciembre y hasta el día 24, Apple proyectará una a una las 24 propuestas ganadoras de la muestra, incluyendo propuestas de artistas como Sir Stephen Fry, Maro Itoje, David Shrigley OBE o Munya Chawawa.

Entre los ganadores nos encontramos tanto adultos como niños. Por ejemplo, tenemos a Miah DB, ganadora de 7 años que hizo su árbol en su iPad. "Me encanta dibujar en él y me inspiraron las emociones", dijo Miah.

Y es que entre las propuestas es fácil ver dibujos profesionales, así como artes caseros hechos por los más jóvenes de la casa. No es para menos, ya que esta es la primera vez que Apple abre este concurso al público.

iPad Pro M5. Apple Omicrono

En prácticamente todas las versiones de este concurso, los participantes han usado dispositivos de Apple para su creación. En 2023, el artista David Hockney creó Árboles de Navidad Más Grandes en su iPad Pro y Aardman creó un corto de animación con su iPhone 16 Pro Max.

El presentador y organizador Munya Chawawa, conocido comediante británico, explica cómo en su infancia "pasaba todos los fines de semana yendo a la tienda y llenando un iPad con fotos de mi frente", reforzando su compromiso con el evento.