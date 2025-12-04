Apple elige las mejores aplicaciones del año para iPhone, iPad y Mac: estos son los ganadores de App Store Awards

Cada año, Apple celebra sus conocidos App Store Awards. Unos galardones otorgados a las apps y juegos que pueblan nuestros iPhone, Mac e iPad en España, y que premian lo mejor del año en cuanto a software. Ya tenemos a los ganadores.

Hace escasos días Apple anunció los finalistas a las categorías de los App Store Awards 2025, incluyendo títulos y aplicaciones para todo el ecosistema de dispositivos de la compañía. Ahora, otorgan los galardones finales a sus desarrolladores.

Y es que entre los nombres más comunes nos encontramos con viejos conocidos, como la app Strava para el Apple Watch, el videojuego DREDGE para iPad y el todopoderoso Pokémon TCG Pocket para jugar a las cartas online.

Los premios a los App Store Awards del 2025

Concretamente, tenemos a 17 apps y juegos galardonados en este año, que según Apple premian "su ingenio técnico y su impacto cultural duradero". Soluciones de software resultantes de una ya abultada lista previa de 45 finalistas.

Tim Cook, CEO de Apple, ha asegurado que los ganadores de este año "representan la creatividad y la excelencia que definen la App Store y demuestran el impacto significativo que las aplicaciones y los juegos de primera categoría tienen en las personas de todo el mundo". He aquí la lista:

Además de los obvios vencedores en el terreno de los juegos, vemos cómo la IA se ha impuesto en la muestra. Y es que Tiimo es un sistema de planificación visual con IA integrada, mientras que Detail democratiza el proceso de producción de vídeo con edición basada en esta tecnología.