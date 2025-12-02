India quiere que Apple instale una app gubernamental en los iPhone: la compañía ya se ha negado a hacerlo

El culebrón ocurrido entre Apple y el gobierno de Reino Unido dejó claro que la firma de Cupertino sigue apostando todo a la privacidad de los usuarios. Tras una victoria parcial contra los británicos y una vuelta a las andadas por parte del ejecutivo, Apple se enfrenta a otro gobierno más: el de India.

Tal y como detalla Reuters, Apple se rebelaría contra el mandato del ejecutivo de Nueva Delhi ante la obligación de preinstalar en sus teléfonos una app de seguridad cibernética estatal, llamada Sanchar Saathi (Socio de Comunicaciones, por su traducción).

Y es que el gobierno de India estaría exigiendo a los fabricantes de smartphones la preinstalación de dicha aplicación en prácticamente todos los dispositivos del país, desatando una polémica política de primer nivel en la que Apple está envuelta.

Qué es Sanchar Saathi

Sanchar Saathi es una app publicada en las tiendas de Apple (App Store) y Google (Google Play Store) disponible para su descarga en iOS y en Android, respectivamente. Básicamente, se vende como una herramienta de seguridad para el ciudadano indio de a pie.

Entre las funciones que ofrece Sanchar Saathi, según Reuters, nos encontramos la posibilidad de bloquear y rastrear móviles usando el código identificativo IMEI del dispositivo, un código único que sirve para identificar el modelo del teléfono en cuestión.

iPhone 15 Max Chema Flores Omicrono

También sirve para reportar sobre llamadas fraudulentas y verificar la autenticidad de un teléfono a la hora de comprarlo de segunda mano. Sobre el papel parece una buena herramienta, pero ha despertado todas las alarmas por su implementación.

Tal y como informa la agencia, el Ministerio de Telecomunicaciones local habría pedido en privado a los fabricantes de smartphones que preinstalaran Sanchar Saathi en los nuevos dispositivos vendidos en el país.

Concretamente, la cartera de Jyotiraditya Scindia habría exigido a estos fabricantes, incluyendo a Apple, que esta app sea completamente visible y funcional a la hora de configurar el teléfono desde el mismo momento en el que se utiliza por primera vez.

Por si fuera poco, el Ministerio exigió que la app fuera prácticamente imborrable del teléfono. Es decir, que los usuarios no pudieran ni desinstalarla ni restringir sus funciones, casi como una app de sistema crítica.

Imágenes de Sanchar Saathi Ministerio de Telecomunicaciones de India Omicrono

Mientras que la exigencia se centra en los teléfonos de nueva hornada, la petición abarca los móviles ya presentes en el mercado. Scindia pidió a los fabricantes que implementaran Sanchar Saathi como una actualización de software. Algo, que eventualmente, acabará pasando.

¿Por qué esta petición? Según el gobierno de India, los delincuentes falsifican o clonan números IMEI de teléfonos robados para evitar que sus legítimos dueños bloqueen estos teléfonos usando dichos códigos.

La idea es evitar las estafas y los robos en la medida de lo posible y además reforzar un mercado de segunda mano cada vez más creciente que en muchas ocasiones incluye dispositivos robados o de origen cuestionable.

Según las altas esferas políticas indias, Sanchar Saathi ha acumulado más de 10 millones de descargas y ha ayudado a bloquear más de 4,2 millones de teléfonos, terminando por el camino con más de 30 millones de conexiones móviles maliciosas.

Logo de la app Ministerio de Telecomunicaciones de India Omicrono

El gobierno defiende que la app no guarda información personal sin consentimiento expreso por parte del usuario. Pedirá permisos para acceder a la cámara, a las fotos y a los archivos en iOS; en Android podrá pedir acceso a los registros de llamadas, mensajes de registro y a llamadas telefónicas.

Apple se niega por completo

El mandato del Ministerio exige a Apple y al resto de fabricantes implementar esta medida en un plazo máximo de 90 días, con todas las exigencias ya mencionadas anteriormente. La tormenta política que ha desatado esta medida se ha encontrado con una Apple como clara aliada.

Según Reuters, Apple ya ha afirmado que en ningún caso cumplirán con esta directiva, ni en India ni en ningún lugar del mundo, ya que implica una buena cantidad de problemas a nivel de ciberseguridad para iOS, según afirmaron fuentes internas de la firma al portal.

Los esfuerzos de Scindia por rebajar la medida, asegurando que los ciudadanos podrían eliminar esta app de su teléfono en cualquier lugar, no han apaciguado las aguas. Todas las esferas políticas ajenas al gobierno han rechazado por completo este mandato.

Botón de acción en el iPhone 15 Pro Max Jose Verdugo Omicrono

Cabe aclarar, según siempre estas fuentes internas, que Apple no luchará en los tribunales sobre este mandato ni adoptará una postura contraria a nivel público; simplemente se negará a cumplirla y expresará al ejecutivo indio sus preocupaciones respecto a la ciberseguridad.

Este es uno de los mayores varapalos para Apple en lo que a ciberseguridad refiere. Recientemente, Reino Unido retomó su intento de batalla legal contra la empresa americana para exigirles la imposición de una puerta trasera que les diera acceso a datos cifrados en la nube de iCloud.