Apple Music se adelanta al Spotify Wrapped con Music Replay 2025: así puedes ver lo más escuchado del año

El año 2025 está a las puertas de acabarse en España, y con él llegan los clásicos resúmenes de Apple Music, los llamados Apple Music Replay. El nuevo recopilatorio personal para suscriptores de Apple, que rivaliza con el famoso Spotify Wrapped, ahora es mucho más personal.

Los californianos han publicado para todos los usuarios de la plataforma musical la experiencia Replay '25, un recorrido personalizado que recoge todo lo que los suscriptores han escuchado, destacando lo mejor del año en cuanto a música.

La clave es que este Apple Music Replay ahora es más personal. Se añade a esta experiencia una serie de nuevas métricas sobre los descubrimientos más destacados del año y que determinan a qué artistas hemos sido más leales y con cuáles nos hemos 'reencontrado'.

Apple Music ya tiene su Replay 2025

La experiencia, como cada año, está delimitada en la app de Apple Music, en la sección de Inicio, para usuarios de iOS y Android. El sistema crea un formato similar al de unas historias de Instagram y muestra un resumen por completo de los datos.

Se contemplan los minutos totales escuchados, los artistas totales escuchados, la racha más larga con un artista y los géneros favoritos escuchados, entre otros. Ahora, Replay '25 integra datos sobre hábitos de música más personalizados.

Replay '25 de artistas. Apple Omicrono

La experiencia recoge los nuevos artistas que aparecieron en la palestra en este año, así como los artistas que han ido regresando a nuestras reproducciones una y otra vez, año tras año. Es decir, establece a quién hemos sido leales y a quiénes hemos descubierto.

¿Y qué ocurre si uno de los artistas más importantes de anteriores años queda en el olvido y luego vuelve a aparecer? En Replay '25 también se añaden estos encuentros, con artistas "que volvieron a aparecer" en la rotación.

Como siempre, la experiencia no se queda ahí; se hace un listado con las canciones más escuchadas del 2025 y se crea una playlist especial con todos estos datos, repleta de los temas más escuchados y con un ciclo de actualizaciones semanales.

Otras mejoras que esta nueva experiencia incluye abarcan desde un panel de Replay con resúmenes tanto mensuales como anuales junto a playlists y recopilatorios 'All Time', que permite escuchar los temas que más hemos reproducido desde que nos unimos a Apple Music.

Apple Music

Apple ha aprovechado el lanzamiento de toda esta nueva experiencia para afianzar su apuesta por el streaming musical. Por un lado, han lanzado una exposición en la Miami Art Week inspirada en algunos de los artistas más representativos de todo el año.

Por supuesto, no han faltado las listas de fin de año de 2025, con reproducciones que recopilan las canciones más importantes, más identificadas en Shazam, las canciones cuyas letras han sido más leídas, etcétera.

En la lista de top canciones 2025 en España el puesto lo corona el tema capaz (merengueton) de Alleh & Yorghaki. También ocupa el primer lugar en las listas de Shazam España junto a Messy de Lola Young y APT de ROSÉ y Bruno Mars.

Es justo este último tema el que se posiciona como el top 1 de la lista de 100 canciones a nivel global junto a luther de Kendrick Lamar y SZA, Die With a Smile de Lady Gaga y Bruno Mars y Not Like Us, de Kendrick Lamar.