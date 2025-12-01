Esta web analiza tu IP para descubrir si está comprometida: la herramienta que no necesita instalación para protegerte
Sin registros y sin necesidad de proporcionar datos, este sistema aporta una capa de información sobre seguridad tremendamente útil para los usuarios.
Más información: Un fallo de Amazon y Google dejó al descubierto miles de datos de empresas y gobiernos
Las herramientas de inteligencia artificial están cambiando el panorama de la ciberseguridad en España. Amenazas que 'mutan' para saltarse los controles de seguridad y sistemas automatizados al milímetro cuestionan la seguridad de nuestra realidad actual.
Es por ello que debemos mantenernos seguros, y una buena forma de hacerlo es usar esta herramienta de comprobación de IP de GreyNoise. Una página web que, entre otras cosas, rastrea actividades sospechosas en nuestra dirección asociada.
El checkeador de GreyNoise nos permite comprobar, entre otras cosas, si nuestros equipos han sido infectados y forman parte, por ejemplo, de una botnet de ataque. Lo mejor; no requiere ni registro ni recopilación de datos concretos.
Comprobar nuestra IP por seguridad
GreyNoise es una firma de ciberseguridad que se centra, sobre todo, en detectar y rastrar todo tipo de amenazas de Internet, ayudando a contextualizar la actividad de scanning y exploración de Internet.
El objetivo de GreyNoise, de ahí su nombre, es el de filtrar el 'ruido de fondo' producido por bots, escaneos masivos e IPs benignas para así centrarse en amenazas de alto calado, amenazas reales. Es usado incluso por agencias gubernamentales y por grandes empresas.
Por ello lanzaron el checkeador de direcciones IP de GreyNoise. Básicamente, GreyNoise advierte de cómo las conexiones domésticas residenciales están usadas por terceros, de forma voluntaria en ocasiones y de forma involuntaria en otras.
El caso más típico es, sin duda, el de una IP infectada. Ya sea por un malware o por una extensión maliciosa ubicada en el dispositivo, un atacante puede usar esta red doméstica como 'nodo de salida' para el tráfico de otras personas o para afianzar botnets.
De esta forma, la IP pública que determina la dirección con la que nos conectamos a Internet podría estar siendo usada en escaneos de vulnerabilidades o incluso ataques con botnets. Esencialmente, nuestros equipos son herramientas.
La herramienta GreyNoise IP Check está ideada para que cualquier persona revise si su IP pública ha sido 'observada' realizando estos procesos o si está marcada como parte de infraestructura de servicios comerciales.
El sistema es muy simple. No requiere en absoluto de ningún registro o de escaneos en entornos privados; simplemente determina si la IP está limpia y libre o si está marcada como sospechosa, realizando un examen a su actividad.
Si la herramienta marca que la IP es sospechosa, GreyNoise ofrece un informe detallado que nos da fechas sobre cuándo fue observada, cuándo fue la última vez que mostró actividad y qué comportamiento mostró en este sentido.
El que exista este sistema no es algo baladí; en palabras de GreyNoise, se ha producido un aumento drástico del abuso de IPs residenciales, desde redes proxy hasta botnets de dispositivos IoT o incluso routers comprometidos.
Además, a todo esto debemos sumarle otra problemática; el abuso de estas direcciones es completamente invisible, ya que nuestros servicios de Internet funcionan de forma exactamente igual mientras que la IP sirve para hacer estos escaneos o participar en ataques.
Como decimos, no es necesario siquiera que nos registremos en el servicio. Tanto es así, que permite configurar alertas automáticas para recibir notificaciones en caso de que la IP empieza a mostrar signos problemáticos.
GreyNoise propone algunas salvaguardas para evitar estos problemas; mantener nuestro software y sistema operativo actualizados, usar contraseñas seguras y únicas, usar antivirus de buena calidad y tener extremo cuidado con archivos descargados tanto de Internet como de correos electrónicos.