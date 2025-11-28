Bruselas examinará Apple Maps y Ads pero la tecnológica defiende que deberían estar exentos al no ser esenciales

Los continuos rifirrafes entre la Unión Europea y Apple han sido muy sonados en España. Todo ha girado en torno a una Ley de Mercados Digitales (DMA) que ha obligado a abrir la App Store, a iOS y a apps como Safari de Apple. Ahora, Europa también abarcará a Maps y Apple Ads.

Tal y como recoge Reuters, la Comisión Europea investigará si la app de navegación de Apple, así como su negocio de anuncios online deberán establecerse como gatekeepers. La misma denominación bajo la que se han establecido iOS y la App Store, por ejemplo.

Unas pesquisas sobre las que Apple ya ha respondido, asegurando que Apple Ads y Apple Maps, en su estado actual, ya cumplen con la Ley de Mercados Digitales. Niegan además que sea necesario aplicarles los requisitos de gatekeepers.

La Comisión Europea vigila a Apple

Según ha establecido un comunicado de la propia Comisión Europea, la entidad pasará los siguientes 45 días hábiles revisando si efectivamente decide designar estos servicios como gatekeepers. En caso afirmativo, Apple tendrá 6 meses para hacer cumplir estos requisitos.

Y es que la Comisión detalla que estas normas de la DMA aplican a empresas que se encargan de operar servicios de plataforma esenciales, tales como motores de búsqueda, servicios de mensajería y tiendas de apps que tienen "un impacto significativo en el mercado interno".

Capturas de Apple Maps. Apple Omicrono

No solo eso; también se engloban dentro de estas normas servicios que tengan "una posición sólida y duradera en el mercado, y que constituyan una importante puerta de enlace entre empresas y consumidores".

Las cifras las da la misma Comisión. En concreto, serán los servicios que cuenten con 45 millones de usuarios finales activos mensuales y 10.000 usuarios empresariales anuales en cada uno "de los tres últimos ejercicios financieros".

La misma Apple que ya se ha visto obligada a ceder en algunos de sus servicios más importantes, ahora ha negado que esto aplique ni a Apple Maps ni a Apple Ads. Los argumentos son variados, pero sobre todo se centran en la limitada adopción y presencia de ambos servicios.

Respecto a Apple Maps, la firma de Cupertino asegura que su uso está "muy limitado" en la Unión Europea, al menos si nos fijamos en Google Maps o Waze. Tampoco cuenta con funcionalidades "de intermediación críticas" clave en la DMA.

Fotomontaje con el logo de Apple Maps. Manuel Fernández Omicrono

Las funcionalidades que relata Apple y de las que carece Apple Maps, permitirían conectar a usuarios comerciales y finales de forma más directa. Por otro lado está Apple Ads, el negocio de distribución de servicios de publicidad online de Apple.

Por esta parte, Apple niega que Apple Ads sea siquiera un actor importante en el territorio europeo sobre todo comparándolo con los servicios similares de TikTok, X, Microsoft, Meta o la todopoderosa Google.

Esencialmente, los californianos niegan que ninguno de los dos servicios tenga la presencia europea suficiente como para catalogarlos como gatekeepers. Maps, de hecho, no gozaría de los requisitos necesarios para servir como puerta de enlace dominante entre consumidores y empresas.

Lo cierto es que Apple no parece ir desencaminada. Es difícil pensar en cambios sustanciales que Apple pudiera implementar a tenor de la DMA en estas dos plataformas; especialmente en Maps, que como mucho, podría integrarse más en apps de terceros.

Apple Park (Cupertino, California, 2009-2017). Foto: Nigel Young/Foster +Partners

Está por ver si la Comisión Europea delimita oficialmente ambas plataformas como gatekeepers y en tal caso, qué medidas impone sobre Apple para hacerlas cumplir con la cada vez más polémica DMA europea.