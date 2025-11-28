El anuncio de Navidad de Apple grabado con un iPhone 17 Pro es impresionante: nada de IA, solo con efectos prácticos

En la lejanía se vislumbran no solo películas totalmente dirigidas por una IA, sino anuncios hechos con inteligencia artificial de la mano de Google y de una Coca-Cola que afirma que esta será la próxima revolución en marketing. Apple ha cambiado totalmente de tercio.

Apple ha publicado su ya habitual anuncio de navidad, en el que promocionan varios de sus productos. En él, podemos ver a una serie de animales de 'peluche' hacer un musical mientras se graban con los nuevos iPhone 17 Pro.

Apple se ha salido de la tangente respecto a este spot, ya que en lugar de usar inteligencia artificial como Google o Coca-Cola, han utilizado casi de forma completa efectos prácticos. Incluso han prescindido, en buena parte, del CGI ya tan extendido en la industria.

Apple reniega de la IA en su anuncio

Además del anuncio titulado A Critter Carol, Apple ha publicado un vídeo making of en el que muestran el proceso de creación, con cierta sorna, del spot. En el anuncio vemos una plétora de animales grabar un cover de la canción Friends de Flight on Conchords.

En él es posible observar las ventajas más importantes de los dispositivos Apple. La excelente grabación en vídeo de los iPhone 17 Pro, su zoom 8X y el hecho de que puedas encontrarlo con el Apple Watch son detalles reflejados en el metraje.

Al igual que pasó con la nueva introducción de Apple TV, la firma californiana se ha valido casi enteramente de efectos prácticos. Mediante pantallas y trajes azules, unos operarios movían las marionetas de los animales 'dándoles vida' en la pantalla.

Sí que se usó CGI, pero para extender el escenario de forma digital. Las criaturas, como decimos, son marionetas hechas a mano que se movían con titiriteros especializados. Por supuesto, todo el anuncio se grabó con un iPhone 17 Pro.

Lo más sorprendente no es solo que Apple haya renegado por completo del uso de IA en este anuncio, sino que directamente hayan dejado el CGI a un lado, pese a que hubiera sido lo más rápido y lo menos costoso en términos de producción.

Es posible que esta sea una demostración del énfasis de Apple en el componente humano, y a su negativa a que dicho componente desaparezca en favor de las herramientas de automatización generativa de las que disponemos ahora.

Como ya se ha mencionado anteriormente, contrasta enormemente con lo propuesto por Google y Coca-Cola. El primer caso es llamativo, ya que desde la gran G aseguraron que al público no le importaba en absoluto si estos contenidos estaban hechos con herramientas generativas.