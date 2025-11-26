MediaMarkt la lía en Italia y vende iPads a 15 euros por error: pide a los clientes los devuelvan o paguen la diferencia

Estamos ante el mejor momento para comprarse un iPad en España. Al reciente lanzamiento de los iPad Pro M5 en octubre le sumamos a principios de año la llegada de unos iPad Air M3 que refinaron una fórmula casi perfecta.

Por ello, las decenas de usuarios de MediaWorld —la marca de Media Markt en Italia— que compraron iPads por 15 euros deben estar celebrándolo. El problema, expone WIRED, es que la empresa no está tan contenta.

Y es que el 8 de noviembre se produjo un error de precio tanto en tiendas de MediaWorld como en su tienda online que dejaba iPads Air por apenas 15 euros, unos 17 dólares, lo que llevó a que muchos se hicieran con esta 'oferta'.

iPads por 15 euros: el error de precio

La tormenta perfecta se dio el pasado mes de noviembre, cuando los usuarios de tarjetas MediaWorld recibieron en la web una oferta exclusiva: iPad Air modelo M3, el último del mercado, por 15 euros. Una oferta difícil de creer, desde luego.

Obviamente se trataba de un error de precio, pero hay un detalle importante en esta ecuación: el Black Friday. Varios usuarios de Reddit explicaron que al ver la oferta, creyeron que era una extrema promoción relacionada con esta campaña de ofertas.

Tanto los usuarios que realizaron el pedido online como para los que eligieron recoger el dispositivo en tienda se hicieron con sus iPad. Pasados nada menos que 11 días después del suceso, MediaWorld solicitó la devolución de las tabletas.

Básicamente, se envió un correo electrónico a los compradores afirmando que el precio del producto era evidentemente incorrecto. Se les otorgó la posibilidad o bien de pagar la diferencia pero con un descuento de 150 euros, o devolverlo y recibir el dinero pagado; 15 euros.

MediaWorld achacó el asunto a un "error técnico claramente reconocible causado por un fallo técnico extraordinario e inesperado" en su plataforma de comercio electrónico, que causó que algunos productos se mostraran erróneamente a un precio exageradamente bajo.

Respecto a los avisos enviados a los clientes, MediaWorld se justificó asegurando que habían recurrido "a un principio legal" que preservara "el equilibrio contractual en caso de un error de esa magnitud", aunque no confirma qué principios legales.

Es más que probable que se refiera al artículo 1428 del Código Civil establecido en Italia, que relata cómo un contrato puede ser anulado si una de las partes incurre en un error claro. Por ejemplo, si se celebra un acuerdo bajo una falsa representación que afecta a sus aspectos esenciales.

La clave está en que dicho error debe ser relevante, y afectar a elementos fundamentales como el propio objeto del contrato. Debe ser un error grave, y que sobre todo sea determinante. Se podría aplicar claramente a esta situación.

Por otro lado, también cabe señalar que MediaWorld no dispone de cláusula alguna que recoja condiciones específicas sobre errores de precio, así como la posibilidad de que al comprar un producto, la empresa solicite pagos adicionales sobre el mismo.

Esta situación está en un limbo legal, especialmente por su proximidad con el Black Friday. La aplicación del Código Civil implica demostrar que ante la compra, el usuario estaba aprovechándose de un error de precio de forma totalmente consciente.

La presencia del Black Friday, así como la existencia de brutales ofertas flash, promociones y rebajas drásticas en artículos de todo tipo de gamas hace que sea más difícil discernir si una promoción es fruto de una agresiva campaña de ventas o si se trata, como es el caso, de un error de precio.

¿Y qué pasa en España?

Respecto a España, la ley es algo ambigua. No se establece un marco legal único que ponga coto a estas situaciones; se observan una serie de leyes concretas que regulan estos casos, aunque dependerá enormemente de cada uno individualmente.

El artículo 1262 del código civil establece que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento. Si una tienda fija un precio, el vendedor lo está ofreciendo a ese coste y si un cliente manifiesta su voluntad de comprarlo por ese precio, el contrato está perfeccionado.

Es necesaria la acreditación de que se ha producido un error a la hora de marcar el precio del producto, en cuyo caso contrario no habría problema. El precio sería el marcado, y se exigiría a la tienda una prueba sobre que ha habido un error.

Si se acredita la existencia de este error, el articulo 1266 anula el consentimiento cuando el error recae sobre aquellas condiciones que hubieran dado motivo para la celebración del contrato. El precio, obviamente, es una de estas condiciones.

Esta es la parte crítica. Lógicamente, el vendedor no habría celebrado el contrato de venta por un precio tan irrisorio. Sin embargo, la mala fe —o buena fe— del comprador no entra en juego, por el artículo 7 del código civil.

En definitiva, los marcos legales españoles dictaminan que el comprador tiene derecho a adquirir el bien por el precio marcado pese a que el vendedor pueda probar que se vendió a un precio mucho más bajo por un error.