Los AirTag de Apple harán más fácil encontrar las maletas en aeropuertos: se comunicarán mejor con la aerolínea

Pese a que se lanzaron hace ya más de 4 años en España, los AirTag han demostrado ser algunos de los dispositivos mejor recibidos de la historia de Apple. Con la vista puesta en una futura renovación, la firma de Cupertino acaba de mejorar sus capacidades respecto a viajes.

El año pasado, Apple lanzó una actualización para que las aerolíneas usaran los AirTag de los usuarios y así encontrar mejor sus equipajes. El medio Skift relata que Apple ha mejorado sustancialmente esta nueva herramienta integrándola con los servicios de Delta Air Lines.

Hablamos de una nueva API desarrollada en conjunto por la aerolínea y Apple que permite que los datos de ubicación se integren a la perfección con el backend de las aerolíneas, reduciendo el número de pasos requeridos para que los trabajadores encuentren estos equipajes.

Los AirTag ahora son mejores en los viajes

La novedad básicamente es una ampliación de la función ya vista hace unos meses para encontrar equipaje extraviado. Si el usuario tiene un AirTag junto a este equipaje, puede compartir la ubicación del localizador con la aerolínea para que esta lo encuentre.

La diferencia radica, dicen desde 9to5Mac, es que cuando el usuario comparte estos datos, la información de la ubicación se sitúa de forma más fluida en los sistemas que la aerolínea usa para que la recuperación del equipaje sea mucho más eficiente.

Equipaje.

Ramsay Hammad, gerente en Delta Air Lines con amplia experiencia en la aerolínea como Director General de Estrategia de Atención al Cliente en Aeropuertos, ha relatado que Apple y Delta ya han probado esta novedad en algunos de los aeropuertos más concurridos de todo el mundo.

De hecho, la propia herramienta de integración ha sido co-desarrollada con Delta. Eso sí, esta no es una función exclusiva de la aerolínea, por lo que más que probablemente veremos un auge de estas funciones en el resto de empresas aéreas del sector.

Según Skift, esta nueva API habilita que los datos detallados de la ubicación, siempre y cuando el usuario los comparta primero con la aerolínea, puedan integrarse en el backend de los sistemas de Delta usados para gestionar equipajes.

Combinar esta API con el propio software de seguimiento de equipajes de Delta ayudará a los equipos dedicados a la búsqueda de enseres con AirTags, haciendo la tarea sustancialmente más fácil al reducir la cantidad de pasos necesarios a tomar.

Desgraciadamente, no se sabe cuándo se extenderá el uso de esta API entre el resto de aerolíneas del mercado, o si lo harán directamente. Lógicamente, esta nueva tecnología será exclusiva de dispositivos Apple, aunque podría llegar en un futuro sistemas similares para localizadores Android.