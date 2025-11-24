Apple trabaja en un software más pulido para 2026: la versión iOS 27 sentará las bases para el futuro iPhone plegable

El año está llegando a su recta final. Apple ya ha presentado todo lo que tenía pensado para este 2025 y sus seguidores miran ahora hacia el 2026. La última información señala que la empresa se está centrando en no quedarse atrás en la carrera por la IA, a la vez que prepara las bases para su futuro iPhone plegable.

Este año la gran novedad a nivel de software ha sido Liquid Glass, el nuevo diseño que ha querido unificar todos los sistemas operativos de la marca. En cambio, la siguiente gran actualización sería menos llamativa a simple vista.

Por primera vez desde iOS 12, Apple se centrará en la calidad del software, en lugar de en nuevas funciones llamativas. Según informa Marc Gurman, analista en Bloomberg, el equipo de ingenieros estaría centrado en repasar a fondo los diferentes sistemas operativos de Apple, en busca de errores que eliminar y cualquier oportunidad para mejorar significativamente el rendimiento y la calidad general.

El analista pone de ejemplo el año 2009, cuando Apple lanzó un sistema operativo llamado Snow Leopard que se centraba en mejoras sutiles y control de calidad, después de haber presentado el revolucionario Mac OS X Leopard. El software iOS 27, será el Snow Leopard del futuro iPhone.

Al igual que Snow Leopard sentó las bases para futuras actualizaciones y nuevos tipos de Mac, iOS 27 sentará las bases para los iPhone plegables y otros nuevos dispositivos. El diseño de los propios smartphones, como el iPhone Air, el más delgado de la historia, también son un paso previo a ese futuro plegable.

Gurman también señala que habrá mejoras para usuarios empresariales y funciones a medida para usuarios en mercados emergentes, pero estas son menos críticas.

Por supuesto, se aplicarán ajustes en el funcionamiento y diseño de Liquid Glass, algo que ya se ha realizado en los últimos meses tras las críticas de los usuarios por la dificultad que presentaba esa transparencia inicial a la hora de visualizar las diferentes capas y elementos en la pantalla. En las sucesivas actualizaciones y correcciones de software su aspecto traslúcido y la experiencia de interactuar con un vidrio en la pantalla se han ido perdiendo.

Gurman también recuerda un objetivo del que ya se había hablado con anterioridad, las mejoras en inteligencia artificial y el asistente virtual. Se rumorea que habrá dos funciones de IA importantes para iOS 27: el nuevo agente de salud de IA de Apple, que se lanzará junto con una posible suscripción a Apple Health+, así como la primera función de búsqueda web impulsada por IA de la compañía.

Por último, el artículo publicado en Bloomberg señala que la especulaciones sobre la salida de Tim Cook con motivo de su jubilación son prematuras. El analista descarta que la salida se produzca para mediados del año próximo.