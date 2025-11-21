Alexa+ comienza a extenderse fuera de EEUU y señala su inminente expansión global

El nuevo calendario de Alexa+ ofrece una selección automática de los eventos más importantes Amazon Omicrono

Cuando en febrero de este año Amazon presentó Alexa+, muchos en España esperaron con ansia la llegada de este asistente. Un asistente que prometía ser más inteligente, más versátil y sobre todo más conversacional. Ya se ha lanzado por primera vez a nivel internacional.

Tal y como confirma la propia Amazon, se ha lanzado oficialmente Alexa+ en Canadá, suponiendo la primera expansión internacional de esta nueva versión renovada de Alexa. Lo hará, además, de forma totalmente gratuita para usuarios de Prime.

Michele Butti, jefe de Alexa en Amazon, confirmó en una entrevista a EL ESPAÑOL - Omicrono que Alexa+ se lanzaría más pronto que tarde, con el objetivo de que este sistema esté presente en todos los dispositivos posibles.

Alexa+ sale por fin al plano internacional

Canadá se ha convertido en el primer país internacional en recibir esta nueva versión de Alexa, con un lanzamiento proyectado en otros países más adelante. La elección del país, dice Amazon, no es en absoluto casual.

En palabras de Allison Siperco, directora de Alexa en Canadá, solo en el país se han registrado más de 500 millones de interacciones con Alexa al mes. Entre las solicitudes nos encontramos información meteorológica, control de otros dispositivos y "50 millones de horas de música mensuales".

El Echo Show 21 con la nueva interfaz de Alexa+ Amazon Omicrono

Y es que hasta el momento, EE.UU era el único país en el que se había lanzado Alexa+, a principios de año. Esta versión mejorada de Alexa promete tener unas capacidades muy superiores a su predecesora, con una mayor inteligencia y una utilidad mejorada.

Una de las claves de esta nueva Alexa está en el factor conversacional. Atrás quedaron los comandos de voz robóticos; más que 'ordenarle' cosas al asistente, conversamos con él usando expresiones cotidianas o incluso frases a medio hacer.

De hecho, Alexa+ es capaz de entender la cultura local de la zona en la que está presente. Siperco habla de cómo este asistente puede reconocer "expresiones regionales, sigue a los equipos deportivos canadienses, aprecia la música y la cultura autóctonas y aborda temas netamente canadienses".

Esta idea podría permear a otros tantos mercados en los que Alexa + vaya estar presente. Y es que debemos recordar que el software se basa en los modelos de lenguaje grandes (LLM) más potentes de Amazon Bedrock.

Panos Panay, director de dispositivos y servicios de Amazon, en el evento de Alexa+. Amazon Omicrono

En el caso de Canadá, el modelo de suscripción de Alexa+ será el siguiente: los usuarios no adscritos a la suscripción de Prime tendrán que pagar 27,99 dólares canadienses. Los usuarios de Prime no tendrán que pagar nada para usarla.

Eso sí, Amazon ha asegurado que durante esta fase de acceso anticipado, Alexa+ será gratuita por tiempo limitado para probar sus capacidades. Está por ver si este mismo esquema de lanzamiento se ve reflejado en España.