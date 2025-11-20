Compartir archivos desde tu iPhone será más seguro: Apple prepara un cambio en AirDrop para conectar con desconocidos

Apple está preparando la renovación de su sistema operativo para iPhone que promete cambios interesantes. Una de las novedades que se avecinan abre la puerta a compartir datos con desconocidos de forma más segura.

La versión beta 3 de iOS 26.2 ya se ha dado a conocer y en ella se incluye un cambio para AirDrop, el sistema de transmisión de archivos entre dispositivos desarrollado por Apple.

Tanto Apple como el resto de fabricantes de smartphones cuentan con su propia herramienta para enviar archivos rápidamente entre dispositivos. En el caso de Apple es AirDrop, mientras que Google y Samsung unificaron esta opción bajo la marca Quick Share.

Por lo general suelen ser muy restrictivos con el uso de este sistema, por motivos de seguridad y por competencia, aunque existen trucos para sortear esa barrera entre marcas.

Otra de las limitaciones que presentaba Apple es a la hora de compartir archivos entre desconocidos. La beta 3 de iOS 26.2 rediseña esta opción para permitir a sus usuarios enviar documentos a otro terminal sin que esté registrado en los contactos y de forma más protegida.

Función en pruebas de AirDrop MacRumors Omicrono

El vínculo se podrá mantener durante un máximo de 30 días. Para ello se crea un código para vincular ambos teléfonos y marcarlo como "Contacto AirDrop conocido". Este vínculo se puede revocar cuando se quiera antes de ese plazo límite.

Aunque pueda parecer un cambio sin importancia, esta novedad supone un menor riesgo al no tener que abrir el acceso a todo el mundo. Hasta ahora, y mientras no se despliegue esta nueva versión, es necesario activar la opción "Todos" para vincular con cualquier móvil que se encuentre cerca.

Apple solo ofrece las opciones "solo contactos" o "Todos durante 10 minutos". Pero, con la nueva opción, el vínculo está más controlado y la persona con la que compartes el código tiene acceso durante un mes como máximo.

De esta forma, se vuelve más sencillo y privado compartir datos o archivos en un momento puntual con un colaborador. Será posible enviarle música a alguien a quien acabas de conocer, compartir fotos con alguien que quizás no vuelvas a ver y no quieras guardarlo en contactos, incluso una diapositiva en una reunión con clientes.

Se espera que la versión 3 de iOS 26.2 se haga pública en diciembre, por lo que no habrá que esperar mucho a las novedades que la beta ha desvelado esta última semana.