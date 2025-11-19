Reino Unido acusa a China de espiar a políticos usando perfiles falsos de LinkedIn: "Quieren recopilar información"

En las últimas semanas hemos visto a un buen puñado de potencias acusar a China de perpetrar importantes ataques y hackeos. En España, de hecho, ya se ha podido ver cómo han usado IA en sofisticadas operaciones de última generación.

Reino Unido ha sido el último país en sumarse a esta tendencia. El Servicio de Seguridad de Reino Unido, el MI5, ha alertado a los legisladores británicos de una nueva amenaza china, usando perfiles de LinkedIn para hacer operaciones de espionaje.

En palabras del presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, estos usuarios chinos estarían recopilando información para "sentar las bases para relaciones a largo plazo, utilizando redes profesionales, agentes de reclutamiento y consultores que actúan en su nombre".

Espías chinos intentan adentrarse en UK

Esta advertencia ha sido emitida por el MI5 y remitida a los legisladores ingleses a través de una carta de Hoyle, explica PBS. La clave de la alerta del servicio de inteligencia y seguridad es que está catalogada como "selectiva y generalizada".

Aquí entran en juego perfiles de LinkedIn de ciudadanos chinos que servían como reclutadores para el régimen. El MI5 cita los perfiles, por ejemplo, de dos mujeres: Amanda Qiu y Shirly Shem, situados como tapaderas para estas tareas de reclutamiento.

Dan Jarvis, ministro del Interior, ha certificado esta alerta y ha asegurado que tanto él como otros miembros de las esferas políticas del país han sido objeto de ataques y espionajes similares. Ha acusado a China, de hecho, de interferir en los "asuntos soberanos" de su gobierno.

Unas intromisiones, dijo Jarvis, que estaban pensadas para favorecer los intereses de China. Algunas de las medidas que se implementarán para evitar estas interferencias chinas pasarán por inversiones millonarias para renovar las tecnologías de cifrado que usan los funcionarios públicos de Reino Unido.

No es la primera alerta emitida en cuestiones de seguridad. En enero del 2022, el MI5 volvió a la carga contra China advirtiendo sobre una abogada ubicada en Londres involucrado en "actividades de injerencia política en Reino Unido", en colaboración estrecha con el régimen chino.

Esta abogada, Christine Lee, fue acusada de colaborar con el Departamento de Trabajo del Frente Unido del Partido Comunista Chino, facilitando donaciones encubiertas a partidos y legisladores británicos en nombre de ciudadanos ubicados en China.

Lee tampoco ha sido la única en ser acusada de tales actividades; otras personalidades relacionadas con el parlamento londinense también han sido acusados en el pasado de pasar información a China, con información sensible relacionada con los intereses nacionales británicos.

Esta alerta llega apenas unos días después de que Australia hiciera lo propio. La Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO), de la mano de su director, denunció ataques de hackers oriundos de China perpetrando sabotajes en su infraestructura crítica.