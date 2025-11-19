Apple y el Real Madrid anuncian un documental inmersivo para las Vision Pro rodado con 30 cámaras

Fotomontaje con las Apple Vision Pro y un estadio de fútbol. Bence Balla-Schottner en Unsplash | Manuel Fernández Omicrono

El lanzamiento en España de la app Apple Deportes y la reciente adquisición de los derechos de la Fórmula 1 demuestra un importante afán de la compañía de Tim Cook por los deportes. Así lo revela la última e inesperada alianza de Apple: el Real Madrid.

Según revela la revista GQ, el prestigioso club de fútbol se ha unido a la compañía de la manzana mordida con la intención de crear un documental usando el potencial de las Apple Vision Pro, exclusivo para estas gafas de realidad mixta.

Un metraje que ya ha sido grabado y que se valió de nada menos que una treintena de cámaras Blackmagic específicamente pensadas para la captura de imágenes en formato espacial, aprovechando las capacidades de realidad mixta de las Vision Pro.

Las Vision Pro, el centro de la alianza

Desde hace un tiempo, Apple ha estado implementando sus servicios tanto de hardware como de software en entornos deportivos de distinta índole. Hace poco, sin ir más lejos, Apple usó iPhone 17 Pro para grabar partidos de béisbol de la MLB retransmitidos en Apple TV+.

Estos principios se han visto reflejados en la alianza entre Apple y el Real Madrid en el contexto de la realidad virtual mixta e inmersiva que prometen las Apple Vision Pro, unas gafas inmersivas que aún no están disponibles en España.

Apple Vision Pro Efe Reuters

El primer punto destacable de esta alianza se traduce en un documental inmersivo creado exclusivamente para los usuarios de estas gafas. Fue grabado con cámaras de la firma BlackMagic durante el partido entre la Juventus y el Real Madrid en esta misma temporada.

Por otro lado está el proyecto del Bernabéu Infinito, una iniciativa que implicará la instalación de nada menos que 100 cámaras a lo largo del Santiago Bernabéu para que los usuarios de Vision Pro puedan moverse a lo largo del estadio, como si estuvieran allí.

Este sistema otorgaría a los usuarios de dichas gafas de realidad mixta ver los partidos del Real Madrid a través de estas cámaras, desde la comodidad de sus casas y pudiendo elegir entre un amplio rango de ángulos de visión.

De hecho, fue el encuentro ya mencionado el banco de pruebas perfecto para esta idea. La idea, según ha afirmado el propio Florentino Pérez, es la de abrir de manera virtual las puertas del estadio a todos los usuarios interesados sin que estos tengan que moverse de sus casas.

Una persona usando las Apple Vision Pro. Reuters Omicrono

Si bien no ha trascendido el modelo de cámara usado, todo apunta a que se han utilizado las Blackmagic URSA Cine Inmersive, las primeras cámaras para grabación de vídeo inmersivo especializadas para Vision Pro.

Este tipo de dispositivos pueden grabar contenido inmersivo gracias a dos sensores 8K con 16 pasos de rango dinámico, usando los archivos Blackmagic RAW y valiéndose del formato en 180 grados Apple Inmersive Video, específico para estas gafas.

Blackmagic URSA Cine Inmersive Blackmagic Omicrono

Aglutina, nada menos, que sendos sensores RGBW con una resolución de 8.160 x 7.200 por ojo. Por si fuera poco, integra filtros ND de 2, 4, 6 y 8 pasos, así como un filtro óptico de bajo paso incorporado para minimizar las interferencias de materiales sintéticos.

Otra punta de lanza de la asociación entre el club futbolístico y Apple está en Apple Wallet. Tanto Florentino Pérez como Eddy Cue, vicepresidente sénior de Servicios de la firma, han hablado de una nueva entrada "enriquecida" con el sistema Apple Pay y Apple Wallet.

Desde GQ explican que gracias a Apple Wallet, toda la información crítica de los encuentros a los que asistirán los aficionados se desplegará directamente en los iPhone, incluyendo hasta el tiempo que harán los días que se celebren los encuentros.

Estas entradas darán contexto a los aficionados otorgando datos sobre aparcamiento, opciones de comida e información vital para orientarse, con mapas del propio estadio Santiago Bernabéu. El objetivo no es otro que decir adiós a la llamada entrada física.

Así lo explica Cue junto a Florentino Pérez, detallando la forma en la que Apple busca la desaparición de la cartera física en favor del sistema Apple Wallet. Un sistema "más seguro, más privado y más sencillo", según Cue.