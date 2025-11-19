La app de WhatsApp por fin te dejará tener varios números en el iPhone: así podrás hacerlo fácilmente y sin instalar nada

Fotomontaje con la maqueta de un iPhone 15 y con el logo de WhatsApp. Manuel Fernández Omicrono

La necesidad de tener unida la cuenta de WhatsApp a un solo número de teléfono dejó de ser imprescindible este año para los usuarios de iPhone. Un cambio que va a ampliarse con la llegada de múltiples cuentas en la aplicación de mensajería de Meta y que adelanta una revolución mayor en la popular herramienta.

Meta ha lanzado una versión beta en la que deja ver este cambio. Se podrá crear una lista completa de cuentas con sus correspondientes conversaciones y grupos de chat.

Más de un lector entenderá la incomodidad de tener en la misma cuenta mezclados los chats del trabajo con los personales para familias y amigos. Igual que se usan varias tarjetas SIM para un uso laboral y otra para el ámbito personal, la novedad de WhatsApp facilita esa separación entre ambos mundos.

Capturas de la versión beta de WhatsApp con varias cuentas WABetaInfo Omicrono

Así, este año llegó la posibilidad de integrar dos cuentas en un mismo dispositivo y, por lo que muestra la versión beta de WhatsApp, el siguiente paso será ampliar esta posibilidad. La aplicación de mensajería muestra una nueva sección en el menú de configuración llamada "lista de cuentas".

Con ella, quienes ya tienen acceso a la nueva funcionalidad, pueden agregar un nuevo perfil directamente sin necesidad de usar un dispositivo secundario ni WhatsApp Business. Esta cuenta puede ser completamente nueva o estar vinculada a un número de teléfono que nunca se haya registrado en WhatsApp.

También se puede añadir una cuenta ya asociada a WhatsApp, como una usada anteriormente en WhatsApp Business o en otro dispositivo. Otra opción es añadir una cuenta secundaria, que ya existe en otro teléfono y se puede vincular escaneando un código QR. Inmediatamente después se sincronizarán automáticamente los mensajes y la configuración con el dispositivo principal.

Este salto coincide con los preparativos de la aplicación para admitir nombres de usuarios en lugar de exigir vincular las cuentas a un número de teléfono. A partir del próximo año, WhatsApp finalmente admitirá nombres de usuario, en lugar de depender exclusivamente de números de móvil. Esto supone la llegada de un sistema de reserva de nombres de usuario que se implementará antes del lanzamiento completo de la función.

Estas versiones aún en desarrollo se despliegan a un reducido grupo de usuarios que las testean de cara a mejorar detalles antes de poder lanzarlas definitivamente a todos los usuarios de WhatsApp. De momento, la empresa no ha hecho pública la fecha en la que esta novedad se hará oficial, pero podría no tardar mucho, tal y como indica el medio 9to5Mac.