Apple ya prueba un cambio en su asistente inteligente: podrás cambiar a Siri por ChatGPT o Gemini en el botón lateral

Para 2026, Apple espera renovar su cartera de servicios con una nueva Siri potenciada con IA. Mientras, la compañía debe amoldarse a la legislación de regiones como Europa o Asia, donde diferentes leyes le exigen abrir su software a herramientas de terceros.

Apple Intelligence se lanzó en España el pasado mes de abril, sus usuarios pueden acceder a múltiples funciones, entre ellos una Siri mejorada con un nuevo diseño y siendo capaz de entender mejor cuando se le habla, además de contar con el soporte de ChatGPT para preguntas más complejas.

Siri se activa al pulsar el botón lateral, pero esta opción puede cambiar en adelante en Japón como ha desvelado la versión beta 3 de iOS 26.2. Apple permitirá a los usuarios elegir un asistente de voz predeterminado diferente al que ofrece la propia compañía. Los móviles de la marca, actualmente, activan al asistente Siri cuando se mantiene el botón lateral pulsado.

En la beta mencionada se indica el cambio de comportamiento de este botón y Apple ha confirmado que esta función estará limitada a los usuarios de iPhone en Japón. La funcionalidad actualizada permitirá a los usuarios en Japón configurar Gemini, Alexa u otra aplicación de asistente de voz para que se inicie en lugar de Siri cuando mantengan pulsado el botón lateral.

En el mes de agosto, los reguladores japoneses aprobaron la Ley de Competencia de Software Móvil, que obliga a Apple a proporcionar a las aplicaciones de terceros acceso a las funciones principales del sistema operativo, incluidos los asistentes de voz. Esta nueva legislación entrará en vigor en diciembre de 2025, de ahí que coincida con la integración de esta función en iOS 26.2.

Apple Intelligence usando ChatGPT Chema Flores Omicrono

Esta novedad no se ha indicado que vaya a salir fuera de Japón, sin embargo, por sus características podría traspasar las fronteras europeas. A principios de este año, Bloomberg afirmó que Apple pronto daría a los usuarios de la UE la opción de establecer un asistente de voz predeterminado distinto de Siri, en un nuevo esfuerzo por cumplir con la Ley de Mercados Digitales que de forma similar a la ley japonesa obliga a Apple a abrir su software.

La DMA establece que los proveedores de servicios como Apple deben proporcionar a los desarrolladores de aplicaciones acceso a las mismas funciones de hardware y software que están disponibles para el sistema operativo o el asistente virtual que gestionan. Además, indica que los usuarios deben poder cambiar fácilmente la configuración predeterminada del sistema operativo, el asistente virtual y el navegador web del proveedor que los dirige a los productos o servicios que este ofrece, lo que puede interpretarse como una exigencia de que Apple admita asistentes de voz de terceros a nivel de sistema.

La compañía tecnológica ha protestado en numerosas ocasiones por este tipo de legislación, indicando que "la Ley de Mercados Digitales (DMA) nos obliga a realizar algunos cambios preocupantes en la forma en que diseñamos y entregamos los productos de Apple a nuestros usuarios en Europa", indicó la empresa.

No está claro si este cambio en el botón lateral llegará a los países miembros de la Unión Europea. Mientras tanto, la vista está puesta en iOS 27 que se lanzará el año que viene en la WWDC 2026 y cuyos rumores ya han adelantado algunas novedades en materia de IA, incluyendo un sistema de búsqueda web con IA.