El Black Friday, un festival para los 'hackers': así roban todos tus datos haciéndose pasar por empresas de mensajería

El próximo 28 de noviembre se celebrará en España y en todo el mundo el famoso Black Friday, una fecha señalada en el calendario para dar rienda suelta a una brutal campaña de ofertas que nos permite llevarnos iPhone y otros dispositivos más baratos a casa.

El problema es que, como tantas otras fechas, esta fecha sirve para que los 'hackers' realicen importantes campañas de ataques, que van desde fraudes bancarios hasta robos de datos a una escala masiva.

La compañía Secure&IT advierte de la problemática de la estafa del paquete no solicitado, una constante en los famosos Black Friday y Cyber Monday. Un tipo de estafa común que sirve para robar datos de usuarios desprevenidos.

Cuidado con la estafa del paquete no solicitado

Secure&IT destaca, como es obvio, el excesivo volumen de compras y consumo que se llevan a cabo en todo el país, ya sea en establecimientos físicos o en tiendas online. De ahí que estas dos fechas sean las mejores para delinquir.

En palabras de la firma de ciberseguridad, los ciberataques aumentan más de un 60% en estas fechas señaladas, tanto en Cyber Monday como en Black Friday. La campaña de regalos y compras navideña no se libra tampoco.

Black Friday un-perfekt

La estafa que menciona la compañía parece sencilla en el papel. Debido a que un buen puñado de usuarios está comprando productos online, esperan paquetes de todo tipo para que lleguen a sus casas.

Los hackers llaman a las víctimas haciéndose pasar por compañías de mensajería otorgando datos conocidos usualmente filtrados online, llegando en algunos casos a proporcionar información referente a direcciones, nombres, etcétera.

Estos atacantes afirman, haciéndose pasar por empresas de mensajería, que los paquetes han sido devueltos y que esperan en sus oficinas. Para recuperarlo, piden datos bancarios a la víctima en pos de pagar una tarifa falsa.

Cuando la víctima proporciona los datos pertinentes a los atacantes, estos desaparecen con la información y perpetran todo tipo de estafas usando todo lo que han sustraído. Con dichos datos, perpetran desde estafas bancarias hasta campañas de phishing y suplantación de identidad.

Paquetes de Amazon Prime.

Es importante destacar que en ningún momento una empresa de mensajería va a cobrar una tarifa por mantener un paquete en sus oficinas. De hecho, nunca pedirán datos y credenciales bancarias para el pago de las mismas.

Estos procedimientos se hacen en entornos y canales seguros para con el usuario, y nunca implican el pago de estas cantidades. Es por ello que nunca debemos dar esta clase de datos por teléfono, pese a las indicaciones que los interlocutores puedan solicitarnos.

Una buena forma de protegernos ante estas amenazas implica llamar por nosotros mismos a las empresas de mensajería de nuestros envíos o revisar las plataformas de los establecimientos en los que hemos hecho nuestros pedidos.

Si ha habido un problema con estos pedidos, podremos contactar con estas empresas y comprobar si realmente ha pasado algo con los mismos. Si no es el caso, rechaza cualquier llamada de este estilo y, más importante aún, bloquea los números que te pidan esta información.