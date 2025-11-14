Tesla aprovecha la cancelación del proyecto Titan de Apple: ya está probando incorporar CarPlay a sus coches

Cuando en mayo de este mismo año llegó CarPlay Ultra, la nueva generación del sistema operativo para coches, muchos en España estaban deseosos de echarle el guante a este nuevo software en sus coches. Los próximos en recibirlo serían nada menos que los Tesla de Elon Musk.

Un informe de Mark Gurman, periodista de Apple en conjunto con Edward Ludlow ha asegurado que la automovilística está desarrollando un sistema para ofrecer compatibilidad con Apple CarPlay, para que se puedan usar en sus Tesla Model.

Y es que desde hace años, Tesla ha estado ofreciendo una solución de software propietaria, mientras que CarPlay ha sido siempre el rival a batir en otros tantos modelos. La clave estaría, dice Gurman, en la posibilidad de usar una interfaz similar a iOS en el coche.

CarPlay en los Tesla

Citando fuentes internas, Gurman detalla cómo Tesla estaría intentando integrar la plataforma CarPlay en los coches de última generación de Tesla. Los motivos son varios, pero el más importante es la función para ejecutar apps en el sistema de infoentretenimiento de Apple.

CarPlay se vale de una interfaz muy similar a la del iPhone adaptada para los sistemas de hardware de los coches, una función casi imprescindible para los conductores, sobre todo los sumergidos en el ecosistema de la manzana mordida.

CarPlay con iOS 26. Apple Omicrono

Pero, ¿por qué ahora? La relación entre Tesla y Apple no es especialmente buena, especialmente teniendo en cuenta que Elon Musk ha estado años ignorando las peticiones de los usuarios de agregar soporte para CarPlay.

Tal fue la negativa de Musk al respecto que el magnate acabó molestándose bastante cuando Apple le 'robó' a Tesla ingenieros para su proyecto Titán. Porque sí; Apple llevaba años desarrollando la idea de un futurible coche eléctrico autónomo.

Es precisamente este hecho el que ha impulsado dicha conectividad. En 2024, Apple canceló por completo el proyecto Titán, lo que eliminó a la firma californiana como rival potencial de Tesla.

Además, Apple es una empresa clave en la expansión de la cartera de productos de Musk, incluyendo X (antes Twitter) y su chatbot de inteligencia artificial, que cuenta con apps en el ecosistema de Apple.

CarPlay con Liquid Glass. Apple Omicrono

Gurman llega a citar cómo algunos compradores habrían rechazado hacerse con un Tesla por la compatibilidad con Apple CarPlay. Recordemos que Tesla se encuentra en uno de sus momentos más complicados a nivel de ventas en EE.UU.

Cabe aclarar que estos planes no están listos. De hecho, Tesla aún podría retrasar este proyecto o incluso cancelarlo de cara a los próximos meses, por lo que es imposible determinar una ventana de lanzamiento clara.

Un estudio del 2024 de McKinsey & Co reveló que hasta un tercio de potenciales compradores destacaron los servicios de CarPlay o su homónimo en Android como aspectos clave a la hora de decantarse por un vehículo nuevo.

Eso sí, es importante destacar que no se sustituirá la interfaz del software de Tesla en ningún momento. Este CarPlay se ejecutará como una ventana dentro de la propia UX de Tesla, obligando a los usuarios a usar apps de la firma para usar funciones concretas de los coches.