La nueva 'Vine' resucita para plantar cara a Sora de OpenAI: defiende el contenido original frente al uso de la IA

Los usuarios con una edad en Internet recordarán Vine, la red social propiedad de Twitter que permitía hacer vídeos de unos pocos segundos. Una idea primitiva que sirvió de base para TikTok y Reels, plataformas disponibles en España desde hace años.

Ya existen ideas y proyectos que pretenden volver a traerla a la vida. Es el caso de DiVine, una plataforma descentralizada de Twitter que pretende revivir el concepto original de Vine. Su CEO ya se ha postulado contra la inteligencia artificial en pleno resurgimiento de esta app.

En una entrevista con Business Insider, el CEO Evan Henshaw-Plath —uno de los primeros empleados que tuvo Twitter en su día—, Henshaw-Plath ha cargado contra el llamado 'AI Slop', contenido basura generado por IA que ha copado las redes sociales actuales.

La nueva Vine, contra la IA

La idea de DiVine es básicamente resucitar la famosa plataforma Vine que tuvo su apogeo en la década de los 2010. Lanzada en 2013, Vine permitía ver vídeos en bucle de máximo 6 segundos de duración —aunque luego pasaron a ser 140 segundos—.

Esta app fue comprada por Twitter poco después de su creación en junio de 2012, para luego ser lanzada en enero de 2013. Dejó de desarrollarse en 2016, cuando desapareció por completo.

Home de DiVine. DiVine Omicrono

El pasado 13 de noviembre de este año, el antiguo CEO de Twitter anunció el respaldo a DiVine, una app liderada por el propio Evan Henshaw-Plath para revivir esta plataforma. Tanto, que ha podido rescatar algunos de los vídeos publicados en la antigua Vine.

Henshaw-Plath —conocido como Rabble— pudo recuperar entre 150.000 y 200.000 vídeos de alrededor de 60.000 creadores distintos. Eso sí, tal y como hiciera Vine en su día, DiVine apuesta por el contenido original.

Obviamente en 2013 no estábamos en plena carrera por la IA, y no contábamos con herramientas de generación de contenido por IA como ChatGPT, Copilot o Gemini. En este sentido, predominaba obviamente el contenido humano, original.

Su CEO no solo quiere que DiVine sea una herramienta contra el contenido basura generado por IA, sino que sirva como alternativa a la creación de contenido distribuido con algoritmos y optimizado para su difusión.

Página principal de DiVine. DiVine Omicrono

Henshaw-Plath ha criticado duramente los enfoques de las redes sociales actuales, que se basan en algoritmos concretos que además de fomentar el contenido generado con IA, están optimizados para entregar el contenido más idóneo para cada usuario.

'Rabble' cargó contra Meta, OpenAI y otras firmas por creer que actualmente el contenido generado por IA es el idóneo. "Las redes sociales no surgieron de ahí. Lo social fue lo primero", aclara el CEO visiblemente molesto.

También ha cargado contra el progresivo proceso de 'enshittificación' o 'enmierdación'. Un término relativamente reciente que refiere a cómo las plataformas y servicios actuales se han degradado para priorizar beneficios recortando funciones y características.

No son pocas las voces que aluden a que el contenido generado por IA está llevando a que Internet sufra este procedimiento, debido a la proliferación de estos metrajes y fotos hechos sin alma. DiVine es una respuesta a ello.

Tanto es así que Henshaw-Plath negó que DiVine fuera un intento fútil de eliminar a Reels o TikTok., sino una alternativa para los que buscaban autenticidad, oponiéndose de forma frontal al contenido generado por inteligencia artificial.

Es un reflejo de un Internet más sencillo, que compartía los ideales que el ex-CEO de Twitter Jack Dorsey y Henshaw-Plath enarbolaban cuando llevaban las riendas de dicha red social. Una red social que ahora es una sombra de lo que fue por culpa de Elon Musk.