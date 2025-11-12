Así es Digital ID, el nuevo sistema de Apple que te dejará llevar todo tu pasaporte en el Wallet del iPhone

Los tiempos de tener que llevar nuestro DNI o nuestro carné de conducir en España se han terminado. Con la llegada del DNI 4.0 en 2021, se prometió la idea de poder transportar nuestro identificativo directamente en nuestro teléfono. Apple ya lo ha implementado en EE.UU oficialmente.

Apple acaba de anunciar Digital ID, un sistema para crear una identificación oficial en Apple Wallet (Cartera, en español) que contenga datos de pasaportes estadounidense. Hablamos, sobre todo, de pasaportes y no tanto de DNIs.

La idea es poder presentarlo según se requiera al usuario fácilmente, con un par de botones. Wallet lleva ya un tiempo, por otro lado, permitiendo en suelo estadounidense añadir permisos de conducir y documentos de identidad de forma oficial.

Apple ya permite llevar pasaportes en el iPhone

Este método de identificación digital, explica Apple, no sustituye en ningún caso a un pasaporte físico, por lo que no se puede usar en viajes internacionales ni para cruzar fronteras. Sirve para que los usuarios presenten una identificación incluso si no tienen identificación estatal o una licencia de conducir.

El proceso para agregar esta identificación a Digital ID es tremendamente sencillo. En Wallet, el usuario debe tocar el botón (+) y seleccionar "Permiso de Conducir" o "Documentos de identidad", para luego seleccionar Digital ID.

Proceso de configuración del Apple Digital ID. Apple Omicrono

Usando el iPhone, Digital ID pedirá al usuario escanear la página con la foto, así como posar el móvil sobre el chip integrado en el reverso del pasaporte. Esto es indispensable para verificar la autenticidad de los datos.

Luego, se solicita una selfie del rostro del usuario, para acabar de completar esta verificación. "Como medida de seguridad adicional, se le pedirá que realice una serie de movimientos faciales y de cabeza durante el proceso", dice Apple.

Por último, solo será necesario pulsar dos veces sobre el botón de bloqueo del teléfono para abrir Wallet y seleccionar el Digital ID. También es posible acercar el iPhone o el Apple Watch a un lector TSA para verificar toda la información.

A modo de promesa para el futuro, Apple asegura que pronto será posible presentar estas identificaciones digitales en organizaciones y establecimientos "para la verificación de identidad y edad en persona, en aplicaciones y online".

Digital ID. Apple Omicrono

El proceso, de nuevo, es muy sencillo. Cuando se pose el móvil sobre el lector de TSA, se mostrará una ficha con toda la información solicitada por la terminal, pidiéndonos confirmación con el botón de bloqueo.

Por supuesto, tanto los procesos como los datos almacenados de cara al uso de este Digital ID están protegidos bajo las salvaguardas habituales de Apple. Los datos estarán cifrados, de tal forma que ni Apple podrá revisarlos.

Además, los datos se almacenarán íntegramente en el dispositivo, protegidos con autentificación biométrica, ya sea mediante Touch ID o Face ID para que solo el titular del teléfono pueda revisarla.

En ningún caso será necesario ni desbloquear, ni mostrar ni entregar el teléfono para presentar el Digital ID. Eso sí, todo este método está reservado, de momento, a Estados Unidos. No hay detalles sobre una futura disponibilidad en España o en otros países de Europa.