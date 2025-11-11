Siri potenciada y agentes de IA: así es la esperada renovación del sistema Apple Intelligence que llegará en 2026

El próximo año 2026 aspira a ser el año de la IA para Apple. Tras el lanzamiento de Apple Intelligence en España este pasado mes de abril, los de la manzana mordida buscan renovar su cartera de servicios con una nueva Siri potenciada y mejoras en su suite de IA.

Así lo adelanta Mark Gurman en su newsletter Power On, donde ha dado algunas pinceladas sobre lo que prepara Apple para sus funciones de inteligencia artificial. Será en iOS 26.4 cuando llegue esta nueva Siri, prometida en la WWDC 2024.

Sin embargo, la vista está puesta en iOS 27, que se lanzará el año que viene en la WWDC 2026. En este sentido, Gurman detalla algunas de las novedades en materia de IA, incluyendo un sistema de búsqueda web con IA.

Apple Intelligence sufrirá una revolución

El periodista explica que el primer paso será la nueva Siri potenciada con IA generativa, que podrá entre otras cosas integrarse con nuestras apps y usar nuestra información para entender el contexto de nuestras peticiones.

Esta Siri llegaría en iOS 26.4, que aterrizará en los meses venideros, en primavera del año que viene. Eso sí, no será hasta iOS 27 que no veremos a esta Siri totalmente rediseñada, en consonancia con el nuevo lenguaje de diseño Liquid Glass.

Entre las mejoras mencionadas por Gurman tenemos a esta nueva Siri y una herramienta de búsqueda web con IA, en consonancia con los últimos movimientos de ChatGPT Atlas, Comet de Perplexity y el modo IA de Google.

Junto a estas el periodista ha hablado de un agente de inteligencia artificial directamente integrado en una app de Salud renovada, con el futuro servicio Health+ de Apple. El objetivo es crear un agente que ayude a los usuarios a controlar su salud con el poder de la IA avanzada.

iOS 26.4 será la punta de lanza, incluyendo una profunda renovación para una Siri que ha quedado rezagada respecto a Alexa+ y Gemini de Amazon y Google, respectivamente. Con iOS 27 y el resto de sistemas, Apple reforzará su compromiso por Apple Intelligence y potenciará el servicio.

Este sería un cambio de tercio importante respecto a lo visto en 2025, ya que Apple ha dotado a su suite de funciones de IA de novedades menores más centradas en mejoras de calidad de vida. Esta será la primera tanda de características verdaderamente revolucionarias.